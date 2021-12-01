中油環保處副處長黃志堅指出，三接工程已外推到水深15至18米，是不會影響到藻礁。（陳夢茹攝）

立法院衛環委員會1日至觀塘工業區開發及第三天然氣接收站現地考察，立委蔣萬安、陳玉珍、蔡壁如、鄭運鵬、藻礁公投推動聯盟領銜人潘忠政等人齊聚，用簡報進行討論，下午將前往工區視察。立委鄭運鵬也向在野黨立委喊話，希望用證據看事情，期盼在野黨委員支持政府。

立委鄭運鵬說，國民黨擔任召委以來已視察大潭藻礁與第三天然氣接收站工區第2次，距離上次已接近半年，2次視察期間有新的施工進度，實際上沒有破壞藻礁、也沒有破壞生態。

媒體問及，藻礁公投目前似乎有要被翻轉的跡象，認為國民黨是不是有點急了？鄭運鵬回應，每個公投都是對政府政策的挑戰，國民黨急不急他真的不曉得，不過爭議都會過去，台灣的需求總是在權衡，若第三天然氣接收站可以順利完工啟用，說不定其他國家可能會參考台灣這次的做法。

鄭運鵬呼籲，希望大家用正面的態度來看待這件事，為反對而反對沒有好處，還是要看證據，如果證據說對整個生態沒有影響的話，期盼最後3個禮拜，在野黨委員們可以支持政府做第三天然氣接收站的政策。

立委蔣萬安表示，今天要釐清2件事，第1件是要確認三接工程究竟有沒有蓋在藻礁上，正在進行的海事工程有沒有危害到藻礁，去年發生過2起擱淺案件，造成5千多平方公尺，相當於0.5公頃面積，且深達50公分的破壞，這需要500年時間才能復育。

蔣萬安指出，經濟部部長王美花說，三接工程的面積從232公頃縮小至23公頃，但隻字未提工業港只提到工業區，即便工業區縮小但工業港還有將近900公頃面積，這部分必須做詳細的釐清。

台灣中油公司環境保護暨生態保育處副處長黃志堅說明，三接工程已外推到水深15至18米，是不會影響到藻礁，且該處礁體為藻礁碎塊夾砂，屬於非原生性，即便如此中油都有盡全力維護藻礁生態。