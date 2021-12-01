虛實整合科技再展實績！經濟部支持工研院與臺北捷運公司攜手合作，以工研院虛實整合實力結合MR（Mixed Reality，混合實境）技術運用在軌道運輸人員訓練，首創「文湖線電聯車MR擴增虛擬運用」系統，並於今(1)日於西門站正式啟動，以MR精準模擬啟動、車門開關、控制車速與停靠站技巧，透過軌道運輸人員沉浸式體驗訓練，迅速提升專業，培育優秀駕駛人才，進而帶給民眾更安全舒適的乘車環境。

隨著各大科技、數位產業的積極關注，經濟部技術處積極推動前瞻產業研發能量，協助相關產業結合科技研發與創新技術跨域合作，即使在疫情下，仍能讓產業找到創新服務藍海商機，並在適當的場域進行落地驗證，進而建立新興產業生態鏈與服務模式，甚至輸出海外，迎向數位轉型新世代。

由於軌道交通是屬於封閉式車廂環境，一旦發生安全意外事件，是不容易進行快速反應處理；文湖線又為無人駕駛系統，過去皆由車站站長、站務員負起線上控制員的身分。為了跳脫傳統捷運駕駛模式，協助異常列車手動駕駛與故障排除，經濟部技術處支持工研院與臺北捷運公司合作，打造出「文湖線電聯車MR擴增虛擬運用」系統，透過MR智慧眼鏡及仿真駕駛面板，協助新進人員具備良好的駕駛操作程序認知與緊急應變能力、迅速上手，更以特定行駛路線的3D虛擬訊息提示，導入行控中心調度與現場人員操作，讓教官同步觀看學員駕駛情況，以利隨時掌握最新狀況、排除困難。

工研院電子與光電系統研究所營運總監朱慕道表示，文湖線電聯車MR擴增虛擬運用系統，經過無數次分析電聯車行駛速限資料、號誌系統，串接、校準手動駕駛面板與系統運算主機訊號，將智慧眼鏡中的虛擬情境疊合至駕駛面板，結合視覺、觸覺、聽覺，操作人員就能反覆練習啟動列車、加減速、停車等基本駕駛技能。當駕駛配戴護目鏡時，就可以聽到捷運靠站提示聲，準備行駛時，映入眼簾的則是文湖線周遭環境動態實景；搭配工研院開發的電聯車手動駕駛面板模組，只要雙手觸控3D按鈕，即可開啟虛擬啟動資訊，而點選手動駕駛面板模擬器的推桿，就能讓虛擬捷運真行駛。不僅如此，工作團隊特地拍攝不同時段、不同場域的行駛影片，並模擬異常狀況及設備故障等各種「情境題」，開創多元訓練場景，藉由身歷其境的體驗，強化人員應變能力及專業技巧，期待虛實整合的沉浸式技術，開創軌道產業落地新商機。