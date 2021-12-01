企業若再不開始減碳，未來將無法取得資金支持。金管會主委黃天牧1日表示，未來金管會將要求兩件事，一是金融機構必須盤點、清查目前商業模式下，自身及投融資對象的碳排放量；二是針對2050年達到淨零排放，商業模式轉型、投融資對象議合等，董事會應討論出短中長期目標，黃天牧說：「現在不開始做，未來可能就來不及了！」

金管會積極推動永續，黃天牧表示，年底前金管會與環保署等合作，會針對製造、運輸與不動產等三產業訂出永續分類標準，再進行試算、運作等，未來會作為金融業投融資的參考；且金管會推動的綠色金融2.0未來也有許多不同方案會陸續推動，並會參考今年聯合國的格拉斯哥宣言，檢討與時俱進的作法，一路執行到2023年。

黃天牧表示，金管會推動永續、尤其是面臨氣候變遷有五大重要面向、架構，一是期待金融業先盤點自己的風險，包括實體風險與轉型風險；二是將看到的風險用適當格式揭露在財報等各方面；三是金融業有強大投融資能力，試著透過投融資，去改變或轉型被投融資對象的碳排放或氣候變遷因應的態度，對於國防或聲色犬馬、碳排放高的企業，在投融資時就要作選擇，最好是議合，以投融資力量讓經濟永續發展、轉型。

四是發展出台灣永續發展上的模式，金管會與環保署年底前公布，製造 運輸 不動產三行業的分類標準、永續發展的標準；五是台灣經濟與國際經驗分享與交流。

面對台灣2050年要達成淨零排放的目標，黃天牧說，未來金管會將推二件事，第一將要求金融機構要去盤點或清查，在商業模式下自身及投融資企業的碳排放量是多少，包括自身及投融資的部位；二若是可行，金融產針對自己的碳排放量，如何在2050年前逐步達到淨零排放的目標，不是只是降低碳排放，而是商業模式的轉換，要轉換或議合，就是董事會要訂策略。

環保署要將「溫室氣體減量管理法」改名為「氣候變遷因應法」，並將碳排放、淨零排放入法規中，黃天牧說如果2022年立法院通過立法，作為負責任的監理官，應思考如何在未來30年達到此目標，現在就要作好規劃，將商業模式轉換，要求金融業就自己及投融資部位的碳排量，要在2050年達到淨零排放，循序漸進設定短中長期目標。