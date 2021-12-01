新光人壽去年因內控失當，金管會拔除董座吳東進職務，並要求新壽究責相關人員，其中被譽為「最美副董」的李紀珠，跟著請辭新壽副董，因她身兼高階經理人，連帶被新壽董事會究責，追討1800萬罰俸，但李紀珠認為，懲罰不符比例原則，將於12月董事會提申訴。

去年9月中旬，新壽因多項業務缺失、違反保險法令，不僅遭金管會重罰2760萬元，新壽董事長吳東進也遭停職2年9個月；之後李紀珠也在12月下旬拋出震撼彈，與新光金創辦人吳東進「共進退」，辭去新光金及新光人壽的董事以及副董事長職務，現在集團內擔任新光銀行副董事長。

鏡週刊報導，新壽內部人士爆料，去年新壽因內控失當，金管會要求新壽對內部相關人員究責，轉任新光銀副董的李紀珠，去年底仍任職新壽副董，遭新壽紀律委員會懲處，裁罰10個月薪俸、相當600萬，追回已發放1200萬元獎金，總計追討1800萬元。

對此，李紀珠不服，稱懲罰不符比例原則，將於12月董事會提申訴。

報導指出，去年10月中旬，新壽紀委會、董事會通過懲處名單，除了李紀珠之外，還包括吳東進、新光金董事長許澎、新壽前總座蔡雄繼、新壽副總也是吳東進長女吳欣盈等，都依情節輕重，遭受不同懲處。