《大學生了沒》出道的女星何美（本名：何淑美）外型甜美，個性開朗大方，日前自曝到一家宣稱可以照相的咖啡店，未料最後竟被以不符規定被當眾驅離，讓她氣到邊發抖邊哭，直言是人生中最委屈的時刻。但近期她已走出陰霾，昨(11/30)更分享一組在市場被偷拍的美照，可見她上半身「胸器」圓潤曲線畢露，加上平坦小腹，身材讓人欽羨。

何美2019年宣布恢單，因與交往11年男友分手，讓她數度淚從中來，但人美的她桃花不間斷，去年就爆出有新戀情，對方是曾在關島擔任跳傘教練的外籍男子，還為了追何美搬到台灣住，當時何美受訪分享熱戀喜悅，形容對方幾乎十項全能，不僅會運動跳傘、滑雪，在家還會洗衣煮飯做家事，又因男友到台灣後愛上台式早餐，兩人還說好若生孩子要取暱稱是「蛋餅」、「奶茶」，言談中充滿小女人的甜蜜。

何美上市場被偷拍，上圍成亮點。（圖／翻攝自homei0416 IG）

然而今年10月，何美卻自曝在台灣被欺負，她透露找了間可以拍照的咖啡廳，卻被老闆要求離開，讓她滿腹苦水表示：「我解釋我們不是商業攝影，老闆說沒辦法相信我，說我的衣服或鞋子有可能是業配」，事後更不明白哪裡做錯，直言：「如果不歡迎拍照，請你把規則改掉，不要在我事先打電話想預約詢問是否可以拍照的時候答應，然後我花半天打扮開心搭車去，結果被趕出去，超不療癒的」。

昨何美難得曬出自己帶著口罩到金山市場的照片，她上半身穿了件白色緊身長袖上衣，因短版設計露出了小腹，下半身則穿了件牛仔拼接長褲，豐滿上圍成了亮點，掌鏡人男友帳號則寫下：「第一張還是第二張？」可見照片為男友視角所拍，網友回應：「每一張都美」、「這個身材」、「我放錯重點了」、「1！因為有腹肌」。