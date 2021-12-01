Space X星鏈計畫傳因引擎生產卡關，恐使公司陷入破產危機，身為供應鏈的工業電腦廠事欣科(4916)今（1）日股價聞訊挫跌7.58％至30.5元，午盤仍跌逾5.5％、在工業電腦族群中表現最弱勢。公司對此表示，目前相關貢獻仍低、且訂單未見變動，對明年成長仍樂觀。

事欣科2021年前三季合併營收16.44億元、年減達43.16％。毛利率14.63％、營益率負2.11％，分創近6年及歷年同期低點。不過，在業外收益顯著轉盈、達1.32億元挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.96億元、每股盈餘1.17元，較去年同期顯著轉盈。

事欣科前三季合併營收顯著下滑，主因去年前5月仍合併計算轉投資工具機廠恩德營收。若排除恩德營收，則前三季個體合併營收較去年同期15.72億元成長4.53％，已重返成長軌道，在零組件缺料逆風中仍穩定復甦。

事欣科10月自結合併營收1.48億元，月減18.79％、年減13.07％。累計前10月合併營收17.92億元、年減達41.54％。不過，若排除恩德影響，前10月個體合併營收17.92億元、仍年增2.81％。

事欣科先前法說時表示，博弈訂單需求已見明確復甦，並取得美國前三大速食業者的KIOSK點餐機板卡及組裝訂單，雖然目前缺料挑戰仍在，但整體狀況已好轉許多，預期第四季及明年均可望有遞延效益，使第四季營運優於第三季。

展望後市，事欣科對明年營運展望樂觀，預期博奕及KIOSK將擔當成長主動能，醫療應用亦具發展契機，商用航太的私人飛機需求顯著成長，國防及軍用需求則維持穩定。公司目標未來1～2年營收維持雙位數成長，但仍須觀察缺料狀況變化。

此外，事欣科透過提供板卡間接打入Space X低軌衛星供應鏈，已於去年第四季取得認證、今年陸續出貨。公司表示，相關應用對今年營收貢獻仍低，目前相關訂單未見變化，先前預期出貨高峰將落於明年，將密切注意相關訂單是否如期放量出貨。