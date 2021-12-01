立法委員高嘉瑜遭男友林秉樞暴打，震驚各界。衛福部草屯精神科醫師沈政男表示，這類型的情人從認識到交往，會有9種表現，包括自戀、放電、到手、控制、多疑、忌妒、暴怒、攻擊與威脅，是典型的「惡性自戀式恐怖情人」，並提醒若是在網路上認識的對象，最好透過他身邊的親友、同事及同學多做了解，若能了解情史更好，因為這類人不可能改變自己，過去會打人，現在就是會打人。

沈政男今（1）日在個人臉書指出，看到高嘉瑜遭男友林秉樞暴打成傷，「我仔細一看，那人竟然曾是我的臉書好友。」林秉樞多次主動在他的臉書留言，不論是時事議題或是分享書籍讀物，都會參與討論，甚至說自己認識政界、法界的某位大老，「我後來發現他很愛比較、競爭心很強，且無法容忍別人贏過自己」。

沈政男分析，看林秉樞施暴的過程，就知道是一個非常典型的惡性自戀式恐怖情人，這類型的人從認識到交往，都有9個模式，包括自戀、放電、到手、控制、多疑、忌妒、暴怒、攻擊與威脅。這類型的人其實不適合親密關係，因為在愛情當中，最容易滿足自戀心，他們縱橫情場，會到處尋找獵物。

沈政男說，自戀式情人可能會發展成兩個方向，一個為花花公子，就是獵豔心態，還不至於暴力攻擊；另一個則是比較嚴重，通常會有忌妒傾向，就會相當可怕了。他接著舉出2014年，台大宅王砍殺女友案例，「完完全全是一樣的模式」。

沈政男表示，這類人在網路時代，更容易施展他們的魔掌，因為可以透過網路與社群展現自己美好的一面，隱藏自己的黑暗面，這類人如果又剛好有了不錯的外表、學經歷、口才及才華，「那就慘了」，你很難抗拒他們的追求與示好，因為他們打扮成孔雀，其實底下是一頭禿鷹。

沈政男說，這類人其實是很深的自信不足與沒安全感，在交往後，就會慢慢現出原形。他提醒，尤其是透過網路認識的對象，最好透過他身邊的親友、同事及同學了解，若能了解情史最好，因為這類人不可能改變自己，他過去會打人，現在就是會打人。

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