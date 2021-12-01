環球音樂新人LEE即將發行最新專輯《力》，最新單曲〈失蹤〉動畫版MV將於3日曝光，〈失蹤〉首播期間，與他合唱的女聲引起討論，答案揭曉就是金曲小天后孫盛希！而LEE大膽在專輯封面「與蛇共舞」、和蛇貼臉還差點玩親親，LEE坦言：「牠涼涼的，說實話有點小怕。」

LEE大膽在專輯封面「與蛇共舞」。（環球音樂提供）

LEE和蛇一起入鏡拍照，坦言有點怕，經過蛇的主人解說，他才知道蛇和他想像中的狂野模樣很不同，牠們比較內向也很溫馴，對於比自己大的獵物通常也不會主動攻擊。專輯中還有雙腳被綑綁的倒吊畫面，LEE打趣說：「看起來痛苦的表情是演技，其實我只是躺著拍攝而已。」

LEE最新單曲〈失蹤〉力邀韓國新銳動畫師YEOIN操刀動畫版MV。（環球音樂提供）

LEE最新單曲〈失蹤〉與孫盛希合唱，力邀韓國新銳動畫師YEOIN操刀動畫版MV，描繪追夢男孩和他的夥伴「熊」的故事。引起不少歌迷在IG討論，也有歌迷提問感情問題，像是「被劈腿分手怎麼辦？」LEE回答：「我最常建議的就是，分手之後再找一個就好。」他說，大家常覺得自己正在談的戀愛、關係跟所有人不一樣、自己是特別的，但相處過程中終究會發現，自己和別人也沒什麼不同。「回到我的歌，也是這樣的概念，情緒需要抒發、很多時候大家需要的是被聆聽，我也希望讓聽歌的人有被體諒的感覺。」