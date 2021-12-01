歡慶佳節，頂級美妝歐舒丹以法式贈禮搶攻耶誕市場，品牌特別推出節慶限定系列，揉合格拉斯玫瑰與茉莉清甜浪漫香氣的茉莉玫瑰限量香氛系列及如同漫步於充滿綠意的無花果森林中的木質麝香調豐收乳油木暖香系列，品項包含超人氣護手霜、身體乳、沐浴等限量新品，價位由百元至千元不等。

歐舒丹茉莉玫瑰限量香氛系列情境照。（歐舒丹提供）

歐舒丹茉莉玫瑰沐浴膠250ml，880元。（歐舒丹提供）

歐舒丹精選天然植萃成份，透過栽種者親手照料栽種、蒸餾，打造成現在各式各樣人氣保養及香氛產品，邀請同樣來自南法的藝術家Tristan Bonnemain親自設計繪製包裝童趣可愛插畫，歐舒丹節慶禮物工坊將南法普羅旺斯植萃美好化為充滿巧思的節慶禮盒，推出各式超可愛的聖誕造型彩球。

歐舒丹茉莉玫瑰指緣修護油 7.5ml，680元。（歐舒丹提供）

歐舒丹茉莉玫瑰美體乳 250ml，1280元。（歐舒丹提供）

歐舒丹限量的茉莉玫瑰，揉合粉紅胡椒與檸檬香氣開場，彷彿瞬間置身浪漫南法的格拉斯花園中，召喚出滿滿的幸福感，戀愛心動的鈴聲響起，尾韻交織雪松及麝香的木質氣息，使香氛終曲如溫柔的擁抱，喚醒人與人之間的愛與關懷。

歐舒丹茉莉玫瑰香氛皂 50g，250元。（歐舒丹提供）

歐舒丹茉莉玫瑰香氛凝膠 10ml，900元。（歐舒丹提供）