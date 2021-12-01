富邦集團董事長蔡明忠1日表示，台灣難逃新種病毒的影響，但是接下來須觀察疫苗的防衛性與對人體的傷害研究結果。對於明年台灣景氣，他則相對樂觀，持續看好美國消費動能強勁下以出口為導向的台灣經濟表現。

富邦集團董事長蔡明忠1日在參加富邦全球化講堂之前接受媒體訪問時表示，疫情還沒有完全消除以前，危機和威脅也都還沒有結束，台灣畢竟跟全球金融市場都是連動，包括通膨在內的議題多少都會受到影響。至於新種病毒，目前看來幾週以後才知道現在的疫苗對防衛性如何，他對人體的影響到底是如何，當然如果防護越大，其實這個病毒對身體的影響是越小；有人說傳染力越強對身體傷害較小，但目前案例都不多，還需醫學上的實證來給定論，不過大家保持警戒下也可保持樂觀的態度。

至於明年台灣的經濟表現，蔡明忠認為可以樂觀看待。他表示，去年開始疫情當影響到很多國家的經濟成長，但今年很多市場開始復甦，尤其美國是最大的消費市場，最近黑色星期五美國零售金額創下破紀錄的高峰，同時失業率也一直在低檔徘徊。當全球的最大消費市場興起，對台灣這種出口導向的國家會有很大幫助。

另外，媒體問及富邦金控董事長蔡明興的身體狀況，他則笑稱「他很好、很健康，百毒不侵」。