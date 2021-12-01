今（1日）起冷氣團來襲，吃火鍋剛剛好，台灣人愛吃火鍋，每年冒煙商機高達400億元，全聯自2014年起率先主打火鍋祭，近年來不斷強化獨家名店湯底，光是常溫火鍋湯底業績就創下7年成長36倍的紀錄，12月3日起至明年1月6日指定火鍋湯底同系列可享第2件5折優惠。

全聯冬季生活提案邀全民到全聯用火鍋暖暖胃。（全聯提供）

全聯今年主張好料配好鍋，也從12月3日起至明年2月10日推出康寧餐具200福利點起加價購，換購價最低38折起，還有多款廚房家電及鴛鴦鍋具預購優惠，預計今年火鍋祭業績可較去年雙位數成長。

這次搭配火鍋祭推出全新電視廣告，由全聯先生教大家選購湯包後，再3步驟輕鬆買「第一站冷藏生鮮、第二站冷凍火鍋料、第三站急凍鮮物」迅速一次購足，看準消費者對鍋物的熱愛，特別主打優質、超值的湯底與生鮮商品。

從9月初起，全聯已在門市販售近百款常溫火鍋湯底，有一半以上是獨家販售商品，除新登場的「賈以食日」、「點點心」、「一風堂」、「藍象廷」外，還陸續開賣「味好美X橋頭」、「煮研所」、「千葉火鍋」、「無老鍋」等名店品牌，販售品項數是歷年最多，口味是史上陣容最齊全。

全聯石二鍋經典爆香石頭鍋火鍋湯底，750g，200元，第2件5折。（全聯提供）

根據內部統計，全聯火鍋常溫湯底今年已賣了近200萬包，創造超過3億元業績，平均較去年同期成長逾5成，已提前達成今年業績目標。目前熱銷10大排行榜依序為「馬辣麻辣鍋火鍋湯底」、「小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底」、「石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底」、「小蒙牛蒙古麻辣鍋火鍋湯底」、「石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底（全素）」、「太和殿大骨煲湯火鍋湯底」、「太和殿麻辣鴨血」、「海底撈麻辣清油鍋底」、「太和殿麻辣紅湯火鍋湯底」、「十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋」。

其中，有一半是麻辣風味，顯示消費者最愛麻辣火鍋，也發現排行榜中有9成都是名店品牌，尤其是今年才剛推出的「石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底」，一舉衝上排行第三名，開賣至今已賣了近2萬5000包。

此外，12月3日起推出康寧餐具200福利點起加價購，換購價最低38折起；還有多款廚房家電及鴛鴦鍋具預購優惠，扣500福利點，能以最低39折加價換購，讓消費者買鍋、吃鍋一站購足，同步帶動生鮮食材、火鍋湯底及相關品類的業績。

全聯千葉火鍋沙茶鍋火鍋湯底/札幌味噌鍋火鍋湯底（圖），800g，185元，第2件5折。（全聯提供）

全聯無老鍋無老辣香鍋火鍋湯底（圖）/無老豆腐白湯鍋火鍋湯底，800g 240元，第2件5折。（全聯提供）

全聯康寧餐具點換購，火鍋備菜與分食必備的史努比復刻黑白碗盤系列，有餐盤3件組、點心碗盤、深盤2件組、韓式湯碗2件組、拉麵碗2件組，市價1100元~1750元，集600福利點+499元~799元或200福利點+799元~1099元，限量1500件~2500件。（全聯提供）