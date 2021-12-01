民進黨立委高嘉瑜被爆遭男友林秉樞施暴，今天高對外公開受傷照片，臉部、身上有多處瘀青、擦挫傷，引發關切。高的母親今天受訪忍不住落淚表示，看到電腦才知道，「女兒臉、嘴巴都腫起來，好可怕，是要打死人是不是」。

高媽媽說，女兒事發後都不敢回家，也不敢告訴家人，自己今天早上透過電腦才知道，畫面有夠嚇人，臉和嘴巴都腫得很嚴重，沒想到這可怕、暴力。高媽媽一度忍不住情緒，用衛生紙擦拭眼淚繼續說著，自己從來沒有打過小孩，頂多唸幾句，「這樣是要打死人喔？要打死人是不是？這邊腫、那邊腫，好可怕」。

高媽媽指出，很擔心林男出來後又對女兒動手腳，有提醒她以後不適合再交太親密的朋友，對別人付出真感情，就變成暴力，還是結交一般簡單的朋友就好，並無奈表示，這條路是她選擇的，實在沒辦法。

高爸爸則認為，發生這樣的事，做父母的還能說什麼，小孩都已經40歲了，在社會上生活打拚，現在出事來問父母，講那些是客套話，女兒個性獨立堅強，發生事都沒有說，只有聽兒子說起，但不知道這麼嚴重，女兒不願意讓別人看，總是自己躲起來，什麼都不說。

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