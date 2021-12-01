陽明交通大學發揮美感創新創意，以報紙的形式設計且發行《安妮新聞》，引領師生投入沉浸式閱讀，並鼓勵多元跨域學習，榮獲國際知名的香港設計中心「DFA亞洲最具影響力設計獎」大獎肯定。

陽明交通大學發揮美感創新創意，以報紙的形式設計且發行《安妮新聞》，榮獲國際知名的香港設計中心「DFA亞洲最具影響力設計獎」大獎肯定。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

陽明交大表示，「DFA亞洲最具影響力設計獎 (Design For Asia Awards)」是香港設計中心最重要的推動項目，每年由來自全球業界領袖與學者專家選出深植亞洲觀點及領導世界潮流的卓越設計。包含日本服裝設計大師山本耀司與川久保玲等人，近年相繼獲頒終身成就獎。

至於本次得獎結果，陽明交大提到，「安妮新聞：美感智能閱讀計畫」是在「教育部美感與設計課程創新計畫」所開創的實驗計畫出版品，也是首次以美感教育與跨領域教學為目的而發行的報紙。

談到設計初衷，團隊期望，透過沉浸式的閱讀體驗與兼具美感創意、多元跨領域、知識智能的主題，引領師生，以更具創意與想像的工具，培養思考與學習的能力、認識美感、設計與創造力、建立多元識讀與表述素養，並提供美感種子教師研發教學課程，啟發學童在變動的世界中終身學習與參與未來的視野。

計畫主持人曾成德教授指出，團隊努力與計畫的動能，就是希望爲未來培養洞視問題的人才、在當代台灣教育體制「創造改變」。

《安妮新聞》自2020年2月發行以來，已刊行兩卷10期與一期特刊，主題包括：宇宙、演化、地球與居地、語言與溝通、設計與想像力、細菌與病毒、生態與永續、平權與寵物、朋友與情緒等，經由聯手推動的種子老師與種子學校，進入教學現場與親子家庭。

根據團隊推估，目前約有15萬份各期報紙流通於生師、學校與家庭中，而種子教師依據報紙內容所開發，進行中的創新特色課程約4000堂。

團隊希望，未來透過正在建置的數位體驗版本，可以經由計畫網站傳遞到達每個學童手中。