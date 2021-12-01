是否有想過，如果當街遇上持有武器的歹徒，該如何自保？這件事連拍多了動作片的好萊塢影星，可能都沒辦法接招，超級男神布萊德利庫柏(Bradley Cooper)近日就在節目上透露，自己遇過這種惡夢，在大白天的紐約街頭，對方持刀進逼，他最後靠著機警反應以及一個關鍵的動作，才脫離險境。

布萊德利庫柏近日為新片《夜路(Nightmare Alley，暫譯)》跑宣傳，作客男星戴克斯謝普主持的節目「Armchair Expert」，因為片名中有「惡夢」這個單字，於是男神被問有沒有經歷過什麼驚險的惡夢，他表示在前年10月某天，當時還是新冠肺炎正嚴重的時期，差不多上午11點45分，他照慣例去俄羅斯學校接女兒下課，事情就發生在那個時候。

布萊德利庫柏表示，地點是在大白天的紐約街頭，他就像平常一樣，戴著耳機在路上閒晃，準備搭地鐵前往，他甚至戴上了墨鏡，「我盡量低調的走進地鐵站」，而當他下到地鐵，即使戴著耳機跟墨鏡，仍明顯感覺身後有人跟著自己，布萊德利本以為可能是粉絲，想要跟他合照、索取簽名，所以當下其實沒什麼警戒感，直到轉身看到一把2.5至3吋的尖刀，指著自己。

布萊德利表示，雖然從小被教導「看到刀千萬別亂跑」，但他只是看了對方那雙屬於年輕人的眼睛，接著就轉身狂奔，直接跨越地鐵的旋轉閘門，躲在白瓷磚入口附近，最關鍵的，是他掏出手機，朝著歹徒拍了張照片，並且打電話報警，歹徒見狀嚇到逃跑，警察隨後也趕到，而他竟然又回去搭地鐵並接女兒下課，自嘲實在有夠瘋。