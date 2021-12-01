台北與上海雙城論壇今（1）日下午將以視訊方式舉行，國民黨主席朱立倫今發表看法時表示，他一向對於兩岸的交流，尤其是針對於非政治性的一些交流、民間的交流、城市的交流都非常的贊成，台北跟上海城市論壇，不管新經濟的議題或重要的城市與城市之間交流議題，我們要正面以對，而且要積極歡迎。

朱立倫表示，他也期待不是只有台北跟上海，各個城市跟大陸各個城市的交流都應該趕快恢復，不覺得兩岸多一些對話、少一些衝突；多一些正向、少一些惡意，會好很多嗎？

朱立倫批評，現在民進黨某些城市的市長，動不動永遠都是用惡意的方式、用抹紅的方式、用反中的方式來對待，那請問對於在這個城市裡面的所有的台商或在大陸求學的學生，或者是需要兩岸交流的我們同胞是正面的嗎？只有透過交流，城市的交流絕對是正面的。

媒體追問朱，會不會擔心民眾黨搶走兩岸的話語權，朱立倫說，我們不要用這麼狹隘的眼光，民進黨都是用狹隘的眼光，只要別黨做的都是壞事，他的角度只要是對台灣有利、對人民有利，就是好事。