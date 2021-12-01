亞洲指標性電視內容市場展「亞洲電視論壇及內容交易市場」（ATF）今（1）日線上開展，吸引全球約800位買家。文策院攜手63家業者、186部影視作品及提案參展，並成立臺灣館，促成更多媒合交易商機。

ATF為亞洲最大規模電視戲劇市場展，匯集亞洲地區為主超過60 個國家、700家以上參展商，近年平均交易金額預估為3億美元。今年臺灣館參與業者數較去年成長近6成、作品數成長5成。

文策院今年邀請節目製作人、導演等錄製「Taiwan Shows Up」推介影片，於大會線上節目時段播出，向國際買家介紹8部電視作品、2部電影，包括在串流平台表現亮眼的科幻類型影集《2049》、以青春籃球校隊為背景的劇集《女孩上場》、以網紅真實故事改編的《何百芮的地獄毒白》、 獲國際觀眾支持的《勇者動畫系列》、優質兒少動畫《未來宅急便》，及教育為題並反映人生議題的電影《聽見歌再唱》與《期末考》。

另外，為符合國際製作潮流、對應市場交易趨勢，推介以TV Format Bible （節目模式製作指南）為交易洽商的電視節目，包含拍攝技術難度高的實境節目《決戰水下伸展台》、明星版奧運運動競賽《全明星運動會》，具演唱會規格拍攝的選秀實境節目《菱格世代DD52》。

文策院院長李明哲表示，近年跨國OTT平台競爭激烈，帶動全球影視產業發展，從今年國際買家參與程度即可看出需求成長趨勢，且全球平台業者正積極尋求具有在地文化特色的原創作品，臺灣具有豐富文史、在地素材優勢，希望藉此交易展盛會，向國際推介多元類型與風格獨特的臺灣作品，提升國際市占率。