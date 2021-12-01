受到新冠肺炎疫情影響，南投縣埔里鎮公所推出『埔里振興購─百萬大獎等你抽』活動，消費滿百元就能參加抽獎，超佛心的抽獎資格，讓活動推出至今已經累積收到超過6萬張抽獎券，1日埔里鎮長廖志城率先抽出第一階段獎品，一口氣抽了10輛的Gogoro電動機車，中獎名單也公布在公所網站。

1日埔里鎮長廖志城率先抽出第一階段獎品，一口氣抽了10輛的Gogoro電動機車，中獎名單也公布在公所網站。（吳建輝攝）

10月推出遊客消費滿百就能掃描QRCode參加抽獎，20台的電動機車，還有2輛價值百萬的電動汽車等你來抽。（吳建輝攝）

埔里觀光資源豐富，每年吸引成千上萬遊客到埔里玩，今年受到疫情影響，在地商家收到衝擊苦不堪言，埔里鎮公所趁疫情趨緩，10月推出遊客消費滿百就能掃描QRCode參加抽獎，20台的電動機車，還有兩輛價值百萬的電動汽車等你來抽。

若家中有長輩較不懂的民眾，也建議交給年輕的子女來協助抽獎，或是直接到公所來，交由公所同仁協助，完成抽獎登記。（吳建輝攝）

埔里鎮長廖志城表示，公所與暨南大學、埔里地方產業共同討論研擬出振興購的活動，希望透過振興活動的舉辦，來帶動埔里在地攤商整體買氣，在暨南大學資管系的技術支援下，結合數位轉型鼓勵店家線上綁定權限，發行數位QRCode，消費滿100元就能抽獎。

廖志城說，目前共有155家的特約商店加入，但公所目標是300家，也期待有更多商家加入，前統計已經有累積登記超過6萬張的抽獎券，等於已經創造超過600萬元的銅板經濟，讓民眾消費越多、抽獎機會越大，也讓中獎機會越高。

廖志城也說，因為有收到部分民眾反映，以為拿到條碼單就抽獎，因此再次提醒民眾，拿到條碼必須登入公所官方的抽獎網站，才有符合完成抽獎資格，若家中有長輩較不懂的民眾，也建議交給年輕的子女來協助抽獎，抑或是直接到公所來，交由公所同仁協助，完成抽獎登記。