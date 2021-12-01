林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，今（1）日凌晨遭板橋警分局逮捕，上午警方勘驗林秉樞2支手機，從中發現包括高嘉瑜在內共4女的10餘張裸露、性愛照，林男坦承毆打高嘉瑜，但否認偷拍、妨害自由，不雅照都是在女方知情合意下拍攝，他並未散布。林甚至還辯稱「高嘉瑜也有還手」。

高嘉瑜控訴﹑當晚只是因前男友傳訊息給她，請她幫忙買小孩的東西，林男就抓著她的頭髮拖行、暴打，從晚上10點多到天亮，都持續拿她的手機發文或傳資料，用盡各種方式威脅，當下並不知道怎麼辦，嘴巴都是血，臉也腫到不能看，「都覺得我快死了」。

據了解，林秉樞最初並不願透露手機密碼，但經警方溝通，林最後才願意說出密碼，警方從手機中發現4名女子單人正面裸露及男女性愛照片，其中性愛照均只有女方露臉，林秉樞似是刻意避開鏡頭，2支手機內容相同，並無影片。

據悉，林秉樞坦承動手打高嘉瑜，供稱因見高嘉瑜的手機中，與其前男友聯繫密切，盛怒下，先將高嘉瑜的包包丟出房門，高走去撿回包包，回房即遭林秉樞爆打。

警方調查，高嘉瑜11月11日晚間10時許進入飯店，10時26分即遭毆打。林秉樞否認限制高嘉瑜人身自由，表示隔天12日下午1時許，高嘉瑜還去立法院簽到，13日下午2時去林母靈堂，3時回到飯店，晚間6、7時高嘉瑜自行離開，期間他都不在房間，他也否認高嘉瑜指稱，外出要向他報備。