台東縣私立公東高級工業職業學校參加「110學年度全國工科技藝競賽」，在應用設計、建築砌磚、室內空間設計、家具木工等項目奪得2金手獎、4優勝，表現亮眼，指導老師深感與有榮焉。獲金手獎的程柏翔說，藉參賽能與學習他人優點；學生楊冠勤謙虛表示，首次參與全國賽，很意外能得到這麼好的名次。

台東縣私立公東高級工業職業學校參加110學年度全國工科技藝競賽表現優異。（蔡旻妤攝）

木工科三年級的楊冠勤表示，一開始對機器切割聲不習慣，練習時得戴耳塞，因此叮嚀家人「我沒接到電話不用擔心，我整天都在工廠練習」。他說，木工選手的手比一般同齡者的繭、傷口更多，也成了專屬標誌，「看手就知道是木工科的學生」。他坦言參賽時面對全台各界高手，壓力很大，能得到好名次，很意外！與其他縣市選手交流各自技術，對於是否擔心自身技巧被他人學習，他大方說，「不會啦，大家都是做木工的」。

為了學木工，遠從台中來到公東高工就讀的姚昊翰指出，未來想從事國手，有了這次經驗，下次會卯足全力拚全國技能競賽，希望可以拿到比這次更好的成績。「別人在玩的時候我都在工廠練習，相信只要願意付出時間，也會得到相對的回饋」，未來若有學弟妹願意投入木工，他會把經驗傳承下去。

程柏翔說，賽事難度在於題目圖樣只給出大概形狀，結構、造型都必須自己猜想，比賽共12個小時，分為2天，就得從材料變成成品。為比賽集訓了2個月，一周只有2天晚上休息；藉由參賽機會，走出校園、看看外面的世界，可以了解外縣市同領域學生和自己的差別，了解自己弱點在哪後，更能提升自我。

指導老師蔡光明、謝明津坦言，挑選參賽學生時，除了考量能力，更重視學生是否有吃苦耐勞特質。尤其是學生在練習期間有許多壓力及困難需要解決，為了加強訓練也常需要犧牲休閒及睡眠時間，經得起磨練的個性在競賽時才能大放異彩、繳出亮眼成績。

據了解，公東高工學生程柏翔、鄭崧甫分獲家具木工、應用設計金手獎；楊叡昌、陳冠亦分別獲建築砌磚、室內空間設計優勝；楊冠勤、姚昊翰則獲家具木工優勝。公東高工實習處主任吳漢通表示，金手獎選手是技職學生的精英，若能有效發展其卓越的實作能力，將來在技職領域必可開創自己的一條路。