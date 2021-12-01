直播》日韓遭攻陷 Omicron到家門口？陳時中最新說明

國內今日新冠肺炎本土、死亡個案都+0，新增8例境外移入確定病例，其中6人突破性感染，接種廠牌為莫德納、BNT及AZ。

今日新增8例境外移入個案，為5男、3女，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(5例，案16713、案16716-16718、案16720)、加拿大(案16714)、美國(案16715)及柬埔寨(案16719)入境，入境日介於今(2021)年11月17日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。其中6人突破性感染，接種廠牌為莫德納、BNT及AZ。

截至目前，國內累計1萬6609例確診，分別為1,965例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計848例死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。