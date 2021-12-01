星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，天秤座、摩羯座、巨蟹座、獅子座12月的桃花運最旺，在這個月能享受美好的愛情，單身的人有望順利脫單，有伴的人和另一半感情升溫，度過甜蜜的一個月。

▍第四名：天秤座

天秤座12月桃花運很不錯，如果有曖昧中的對象，或者正在穩定交往中，與心儀對象在這個月溝通順暢，能坦然的表達愛意，對方會展現無微不至的關心，天秤座也能直接傳達自己的心意，兩人的感情迅速增溫，還會想要和朋友們秀恩愛，非常甜蜜。

▍第三名：摩羯座

摩羯座12月桃花運頗旺，單身的摩羯座有機會在社交場合、公務出差、朋友聚會遇到心動對象，對方的外貌完全擊中你的審美觀，冷卻已久的心重新燃起愛火，雖然不一定能和對方發展成穩定的關係，不過也能把握機會好好享受激情，畢竟能讓你陷入瘋狂的對象實在太難得了。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座在12月能遇到感情上的關鍵事件，可能是遇到一個人，或是發生某件事，讓你開始渴望純粹的愛情，藉由這個機會也能發現自己內心深處其實依然想要相信愛情，如果遇到對的人，絕對值得付出自己的真心真意，因為想通了這些事情，這個月能做出正確的決定，未來也不會對自己的選擇後悔。

▍第一名：獅子座

獅子座這個月的桃花運非常旺盛，如果正處在曖昧階段的人，有機會和對方順利交往，如果是愛情長跑的人，這個月有機會與對方邁入下一階段，整個月在感情中有豐盛的收穫，也能獲得外界的祝福。就算是剛分手、暫時不想談戀愛的獅子座，也能度過輕鬆、愉悅的一個月，不會因為感情而影響生活，依舊過得非常充實。