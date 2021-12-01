迎接耶誕佳節及元旦新年，台北文華東方酒店館內餐廳即日起推出一系列飲饌活動，由的廚藝團隊打造美味盛宴，「文華餅房」與「青隅」下午茶也推出季節限定繽紛美點。溫馨美好的節慶食光外，亦可下榻最具歐洲氛圍的文華東方酒店，來趟偽出國城市度假之旅 。

由烘焙主廚康豐柚巧手打造、榮獲全台冠軍頭銜的「國王派」於文華餅房正式開賣， 7吋 1280元。今年亦延續往年「分享愛」活動響應公益，國王派販售之淨收益將捐款幫助照顧流浪貓狗，和親友分享節慶祝福的同時，為保護動物盡一份心力。即日起至2022年1月31日止每日限量供應。

連續四年榮獲米其林餐盤推薦，以及全台灣唯一獲得義大利紅蝦評鑑 (Gambero Rosso)」２叉 (two forks) 殊榮的義大利餐廳 「Bencotto」，今年耶誕佳節精彩呈現一系列經典道地的義大利耶誕美饌，自12月23日至26日推出節慶限定三道式午間套餐，每位1780元，以及四道式午間套餐，每位2080元。

每年冬季「文華餅房」均會推出精緻誘人的各式手工耶誕美點，備受大小朋友的期待與喜愛。行政西點主廚趙崇曦以創意巧思精心打造，將繽紛的耶誕元素結合時令風味，今年推出雪花飄飄、耶誕獻禮巧克力蛋糕、抹茶栗子磅蛋糕以及薑餅雪屋等；另有季節限定的橙果蔓越莓手工果醬以及耶誕禮讚節慶禮籃，是送禮自用的最佳首選。即日起至2021年12月26日期間供應。

台北文華東方酒店的烘焙主廚康豐柚日前甫榮獲第二屆「法國萊思克盃國王派冠軍賽」冠軍，廣受好評的極致美味自12月起於文華餅房開賣！康主廚巧手打造香酥可口的國王派工序繁複，以手工多次反覆桿製出層次分明且香氣十足的派皮，搭配手工熬煮而成、綿密香濃帶有蘭姆酒與香草香氣的杏仁奶油內餡，每一口都能吃到香酥派皮與綿滑細緻的餡料，美好滋味令人回味無窮，是今年絕對不容錯過的節慶美點。

台北文華東方酒店也一如往年響應公益，今年將國王派之販售淨收益贈予「狗腳印幸福聯盟」以及「台北市流浪貓保護協會」，和親友分享新年祝福的同時能為幫助流浪動物盡一份心力。國王派7吋 1280元，即日起至2022年1月31日止限量供應。

在台北文華東方享受有如置身歐洲的城市度假之旅，「住宿連早餐」專案每間客房每晚10300元起，盡情享受台北文華東方雅緻奢華的客房、享用豐盛雙人早餐，以及屢獲國際殊榮的傳奇式經典服務，細膩的極致旅宿體驗讓冬日假期更為完美。以上房價須外加15.5%服務費與稅金。上述優惠住房數量有限，需視客房供應情況而定，且不適用於部分特定日期，亦不可與其他優惠合併。

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