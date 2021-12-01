蔡總統、蘇揆近期頻繁搭乘空軍行政專機南下進行公投宣講，遭藍委批評違反行政中立，國防部長邱國正護航稱依法行政。國民黨立委江啟臣怒轟，行政院長蘇貞昌在非上班日，搭乘專機到台南進行公投宣講，民進黨濫用國家資源成性，花著人民納稅錢來反人民的惡跡再加一件，這就是公器黨用。

江啟臣指出，過去，蔡總統搭乘專機到高雄探視三立董事長，並對外表示是私人行程；現在，蘇貞昌在非上班日的11月13日，搭乘專機到台南進行公投宣講，怒轟公器黨用。

他說，行政中立法第9條將行政資源，定義為行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍及人力等資源。想請問蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長、邱國正部長，行政專機是不是行政資源？

江啟臣表示，民進黨三巨頭從10月底以來就全國到處進行公投宣講，對外宣稱是為政策辯護，但說白了，其實是為黨而戰，動用國家資源來捍衛自己的政權。

他認為，蘇院長搭專機宣講公投很可能只是個案，他已在立法院質詢時，鄭重要求國防部，將近期內蔡賴蘇與相關官員搭乘專機、宣講公投的紀錄全部公開，絕對不能用國家資源、假公務行程，來打壓民意。

江啟臣強調，如果蔡政府大官們搭乘專機跑非公務行程，也請國防部一併公布這些人有沒有按照慣例，繳納相關費用，按照規定，總統副總統搭乘行政專機從事非公務行程，包括非執行公務的受邀人員，均須自行付費。