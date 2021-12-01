武陵農場2月櫻花季一房難求，露營區營位也被秒殺搶光。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

疫情趨緩，武陵農場出現報復性出遊潮，11月入園數將近6萬人，預料賞櫻季將再創高峰。農場1日上午8時開放明年2月營位預定，28天總計7896個營位，短短20分鐘全數額滿。櫻花季3月進入尾聲，國民賓館今上午也開放預定，3月中旬前共2300間房也以秒殺速度搶光。

武陵農場楓紅、落羽松及銀杏等變葉植物魅力，吸引報復性出遊潮。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場楓紅、落羽松及銀杏等變葉植物魅力，吸引報復性出遊潮。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場共有282營位，由於明年春節連假長達9天，加上228連假，許多民眾規劃賞櫻行程，因此春節、228連假及假日等熱門時段營位迅速秒殺，平日營位也在20分鐘全部額滿，而國民賓館3月中旬前，約2300間房也被搶光。

疫情趨緩，武陵農場出現報復性出遊潮，11月入園數將近6萬人。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場楓紅、落羽松及銀杏等變葉植物魅力，吸引報復性出遊潮。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場副場長胡發韜表示，沒訂到營位的遊客，過幾天可上網查詢是否有人退訂釋出營位，也可考慮搭乘於1月中旬公佈規劃的一日遊賞櫻專車，或團客旅遊方式來場賞花。

武陵農場2月櫻花季一房難求，露營區營位也被秒殺搶光。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

疫情逐漸趨緩，武陵農場湧現國旅爆發潮，胡發韜指出，武陵農場創下繼疫情以來11月旅遊人潮高峰，直逼去年11月入園人數6萬1千多人，高達5萬9千多人，楓紅、落羽松及銀杏等變葉植物魅力吸引無數遊客上山一睹風采。

胡發韜強調，武陵值得一遊不只2月櫻花季，11月的楓紅、落羽松及銀杏也是熱搜第一名，而12、1月的梅花也是赫赫有名，不同於平地的白色梅花，農場的梅花有白、粉、紅等多個品種，美麗程度不輸櫻花。

胡發韜表示，除了上述季節，武陵農場的3月為霧社櫻、桃花及蘋果花花季，4月是白藤、紫藤盛開的季節。胡發韜透露，農場已規劃培植5個紫藤、白藤品種，目前已小有成就，預計幾年後將成為武陵農場明日之星。