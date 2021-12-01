以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）

對全世界來說，2021年都是荷包受到嚴厲考驗的一年。周三公布的新研究報告說，供應鏈阻滯，加上消費需求改變，都推升了許多大都市的生活費用，而通膨則以近5年來最快的速度成長。

據CNN新聞網1日報導，在經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）公布的2021年全球生活費用指數（Worldwide Cost of Living index）中，經歷比多數城市更快速轉變的，就是從第5一躍而成第1名的以色列城市特拉維夫（Tel Aviv），而這也是它第一次登上榜首。至於去年的第1名巴黎，今年則和新加坡並列第2。

2021年全球生活費最高城市

1. 以色列城市特拉維夫

2. （並列） 法國巴黎

2. （並列） 新加坡

4. 瑞士蘇黎世

5. 香港

6. 紐約市

7. 瑞士日內瓦

8. 丹麥哥本哈根

9. 加州洛杉磯

10. 日本大阪

11. 挪威奧斯陸

12. 南韓首爾

13. 日本東京

14. （並列）奧地利維也納

14. （並列）澳洲雪梨

16. 澳洲墨爾本

17. （並列）芬蘭赫爾辛基

17. （並列） 英國倫敦

19. （並列）愛爾蘭都柏林

19. （並列）德國法蘭克福

19. （並列）中國上海