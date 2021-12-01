商車界年度盛事圓滿落幕！國內商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)於昨日再度回歸高雄糖廠舉行第四屆「2021 FUSO HERO風雲英雄榜頒獎晚宴」，今年主辦單位運用大草原，於南台灣暖冬下辦了一場的溫馨的草地派對與盛大的頒獎典禮，齊聚FUSO大家庭共享榮耀時刻，將氣氛炒至最高點。

今年賽事共分為「卓越共轉」、「親友共轉」、「傳藝共轉」及「最佳人氣獎」，活動亦再次刷下歷史新紀錄，累積超過300萬網友熱情參與投票活動，再次展現全民對FUSO HERO活動的高關注度及參與度。昨日頒獎晚宴熱鬧展開，由享譽國際的「舞鈴劇場」以聲光特效揭開晚宴序幕，現場更邀請到國民歌王—周華健及金曲歌后—曹雅雯輪番獻唱經典歌曲，向台灣幕後FUSO英雄們致敬。晚宴最後壓軸高潮，FUSO大方送出價值超過百萬的六期3.5噸堅達商用車為最終大獎，為活動畫下完美句點。

為發掘全台各地奉獻打拼的無名英雄，自2018年起舉辦「FUSO HERO風雲英雄榜」，透過網路徵件票選機制，發掘每一位商用車主—「FUSO HERO」背後的動人故事，從第一年100多位車主報名參賽，60萬投票數，即獲得廣大客戶迴響，每年參與投票人數更是屢創新高。今年活動邁入第四年，以「FUSO UNITED共轉未來」為活動主軸，吸引多達301位來自台灣各行各業的FUSO運匠踴躍報名，網友投票數更高達300萬筆以上，再刷新紀錄。

DTAT執行長王立山表示：「這兩年受到疫情影響，電商物流需求大幅提升，依靠全台辛苦奔波的卡車運匠們不分日夜的工作，持續支撐產業運轉，讓民眾在疫情衝擊下仍維持日常生活，我非常感謝他們，以他們為榮！同時，也感謝所有民眾對於FUSO HERO風雲英雄榜的關注及熱愛。FUSO將持續提供最好的產品與服務，繼續與全台車主們共轉未來，讓大眾看見更多屬於FUSO英雄的故事！」

「2021 FUSO HERO風雲英雄榜」共分成四個競賽項目：「卓越共轉」、「親友共轉」及「傳藝共轉」及「最佳人氣獎」，第一階段線上票選10月結束後，第二階段邀請到產業界、學界及媒體界的專業評審組成決選評審委員會選出入圍名單。於昨日頒獎晚宴上正式宣布各獎項最終名次，每位得獎者獲頒2-5萬元的FUSO禮券，最具紀念性的是，今年FUSO HERO的獎座，委由名家設計，以鋅合金材質結合古青銅電鍍工藝，精心打造獨一無二意義非凡的獎座，如同每位HERO都是獨一無二的。