民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞拘禁、施暴，昨日在律師陪同下報案，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，今（1）日上午則召開記者會統一對外說明，詳述遭施暴過程，聲淚俱下，讓不少人看了相當心疼。民眾黨立委蔡壁如今也在臉書提起上星期高嘉瑜突然從背後摟著她，自己則和往常一樣，轉過身抱抱高嘉瑜，並問「妳還好嗎？」蔡壁如說，當時並未發現異常，現在想起來才發現高嘉瑜真的很堅強，也越令人心疼。

蔡壁如表示，昨天忙了整天，現在才有時間好好看看高嘉瑜的新聞，雖然兩人政黨立場不同，但私下有些事情還是偶爾會聊一下。回想上個星期，在某個委員會遇到，高嘉瑜突然從背後摟著她，什麼話都沒說，而蔡壁如和往常一樣，轉過身抱抱她，問她「妳還好嗎？」但高嘉瑜什麼也沒說，就默默的走開了，「現在回想起來，才發現她真的很堅強，也越令人心疼」。

蔡壁如認為，任何形式的愛，都不會以暴力的方式呈現，用傷痕作為一段感情的印記，這都是披著感情皮囊的暴力行為；而每年家暴受害人約有10萬人，且持續增加，其中女性更佔了6成多，因此她呼籲每位活在家暴陰影中的受害者，為了真正愛你的人，愛惜自己，不要懼怕，勇敢站出來，向施暴者說不。至於任何仗著自己孔武有力，以暴力傷害相對弱小的人，都應該給予最嚴厲的譴責。

此外，蔡壁如也發現，在親綠的媒體平台上，有不少人留言謾罵高嘉瑜，對一個受到暴力對待的人二度加害，甚至落井下石，她納悶，什麼時候我們的社會變成這個樣子？自詡為進步的社會，怎麼可以容忍對被害者的二次傷害？我們不是應該譴責加害者、保護受害者嗎？

遭男友施暴後首露面 高嘉瑜「見識到人性恐怖」激動淚訴：自己真的很蠢

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