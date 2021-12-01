線上購物方便快速，但也鬧出不少笑話，有網友在好市多線上購物看上一台手推車，雖然要價6899元但他也沒多想就下單，沒想到開箱才發現，自己一次居然買了四台，讓他相當傻眼。不過發文一出網友都驚呆，因為換句話說，該名網友竟願意花7千元買一台推車，讓眾人笑瘋「這就是所謂的財富自由吧」。

原PO在臉書社團貼上開箱照，表示自己在好市多線上購物下單一台推車，沒想到開箱一看居然來了四台。（翻攝／臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己在好市多線上購物下單一台推車，沒想到開箱一看居然來了四台，並貼上一張開箱照。從照片中可見，有3台推車靜靜地待在箱子裡，推估一台已經被原PO拿走了。

原PO事後查看商品資訊才知道，該商品本來就是4入販售，要價6899元。（翻攝／臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO說明，自己隨後馬上上網查看商品資訊，才發現這款「四輪折疊式手推車」本來就是4入販售，要價6899元，是自己沒注意到就下單，讓他忍不住吐槽，「誰會注意到4入？」

發文一出網友們都超震驚，笑稱「這就是所謂的財富自由吧」、「一台七千你下的了手」、「羨慕買東西可以不用看價錢的人」、「買東西不看價錢、不看數量，人生勝利組」、「這是炫耀文無誤」。

也有不少網友大推這台推車好用，若原PO不需要願意收購，「如果有要拆開賣，我也想要一台，買東西回家下車很好用」、「可以幫忙分攤喔」、「要賣多少，有興趣」。不過原PO也表示，剩下3台已經有好朋友收購了，但還是非常謝謝大家幫忙。