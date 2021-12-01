駐日美軍1架F-16戰機昨天下午6時許迫降在日本青森機場，途中並丟下2個副油箱，美軍宣稱丟在「無人居住的地區」，但掉落處距民宅僅約20公尺，青森縣政府將向美軍嚴正抗議。

昨天下午6時10分（台灣時間下午5時10分）左右，隸屬於美軍三澤機場（位於青森縣三澤市）的1架F-16戰機迫降在青森縣青森市的青森機場，導致民航機一度無法起降，今天凌晨戰機移走後機場恢復運作。

美軍昨晚11時宣布，F-16戰機在飛行中出現緊急狀況，將2個副油箱丟棄在岩木山附近無人居住的地區。

不過日本共同社、讀賣新聞等媒體報導，被丟下的2個副油箱，其中1個被發現掉在青森縣深浦町，距離民宅僅約20到30公尺處。

掉落地點在距深浦町公所（深浦町役場）徒步僅約2分鐘的中心地區，附近有許多民宅與町歷史民俗資料館等建物。

現場發現分為3段的金屬桶狀物零件，長度各約1到1.5公尺，還有散落的鐵屑等，防衛省東北防衛局職員已在現場確認掉落物的確是副油箱。

警方表示，昨天下午6時25分左右接獲民眾通報，表示附近掉下像是鋁材質的碎片，還有汽油臭味，附近的國道101號也散佈像油的液體，由消防隊前往回收。

青森縣知事三村申吾今天在縣議會說，當時只差一點就會發生慘禍，對此「非常遺憾，將向美軍與防衛省表達嚴正抗議」，並將行文要求美軍查明事故原因與防止再次發生。

青森縣表示，目前沒有發現有人或建物因此受害。