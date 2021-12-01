跨年倒數1個月，義大世界12月31日晚間23：59分，將於義大世界大草坪施放888秒大型藝術煙火，今年特別請國際級工藝大師製作多款藝術特效煙火及頂級尺玉煙花，展現「昇曲導付」等花火特效，一朵朵花蕊層層綻放，唯美浪漫，還有從歐洲引進、首次在台展演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，使煙花彷彿空中水母、閃亮躍動，打造一場視聽覺饗宴，與民眾一同迎接平安、璀璨的2022年。

義大世界跨年煙火已是全台著名的跨年活動，為了讓大家耳目一新，10月時首波曝光高空煙火將運用斜坡式地形，使煙火以大扇形方式呈現，繽紛艷麗、令人目不暇給；而越接近跨年，公布第二波秘密武器，就是遠從歐洲搭機飛來的嬌客－「冷焰驅動飛行器」，這是首次全台獨家亮相的煙火展演方式，透過飛行器與獨家設計，讓金色煙花如同水母悠遊夜空，璀璨閃耀地飛翔，充滿無限生命力與希望，近看震撼、遠看讚嘆的更多煙火驚喜，等你親臨感受。

義大世界表示，2022跨年煙火秀於義大世界大草坪施放888秒大型藝術煙火，分為「關懷、希望、勇氣、未來」4大主題，今年特別請國際工藝大師為頂級尺玉及多款不同尺寸煙火製作升級版－「昇曲導付」煙花，在高空煙火上載附多顆小煙火彈，透過極致工藝，呈現「昇小花、昇分砲」的精緻藝術花火，施放時小花煙火會先層層躍動盛開，色彩綺麗多變，有些則如同數顆流星畫過，接著大尺寸的火樹銀花震撼綻放，細膩的鋪陳，為今年的大型高空煙火增添細緻唯美的氛圍。