國立台東大學舉辦「誘人沙城．遊程設計」競賽，鼓勵學生以旅遊業者的角度設計1日遊程，最終由文化資源與休閒產業學系2年級團隊的作品「歷‧東」奪冠；串聯台東人文故事、特有景觀、道地店家，打破以往遊客只有吃吃喝喝的印象。學校將讓學生帶著自己設計的遊程，嘗試與旅宿業者洽談合作，增加學生與業界的互動。

遊程設計競賽冠軍由學生王馨彤、李思穎、蕭怡樺、蘇孜玟、郭欣如5人奪下，獲得獎金1萬元。該團隊經由實地田調、訪談，以台東的歷史為主題設計遊程，結合在地美食、傳統店家、歷史建築，讓遊客們騎著單車恣意悠遊台東巷弄，感受「沙城」的古往今來。

學生蘇孜玟表示，有別於網上搜尋到的台東歷史，團隊深入巷弄、探訪在地老故事，發現除了網美景點、網路美食，台東還有太多值得造訪、探索的地方，像是70年代首屈一指的流行服飾店「五福百貨行」，當年1天的營業額就足夠買下1棟房，如今雖然風光不再，但仍承載老台東人那段黃金年代的記憶。

學生王馨彤說，作品名稱「歷‧東」，包含「台東歷史」與「經歷台東」2層意涵，引導遊客品嘗道地美食，串聯巷弄間的服飾百貨、帆布店及歷史建築，規畫服飾租借、DIY與導覽體驗，聽台東的故事，感受50到70年代的繁華「沙城」，也希望回饋逐漸沒落的傳統產業、商家，讓獨特的台東記憶能夠傳承發揚。

此外，台東早年別名「沙城」，有著得天獨厚的在地文化與壯麗的自然景觀，吸引許多遊客造訪；文休系主任蔡進士表示，為讓遊客在留宿台東市區期間，有更多不同於以往的經驗，特別舉辦「誘人沙城．遊程設計」競賽，鼓勵學生發揮創意，融入文化內涵，創造台東旅遊新意象。

蔡進士說，為擴大競賽的效益，接下來將讓學生帶著自己設計的遊程，嘗試與旅宿業者洽談合作，增加學生與業界的互動，也期待學生的創意能夠對在地觀光產業有所助益，讓遊客換個角度重新認識台東市區，感受不同的地方魅力。