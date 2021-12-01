八三夭接下經典格鬥遊戲《快打旋風：對決》代言，不僅為遊戲打造專屬主題曲，更貫徹熱血精神、化身「搖滾格鬥家」，帶著大家一起「K.O.」生活裡的困難與挫折。主唱阿璞談到這次代言，團員們都感到非常榮幸，因為這款遊戲是大家共同的青春回憶，他沒有忘記小時候即便必須在街頭排隊等著上機台對戰，仍然帶著一把零錢殷殷期盼著自己上場的那一刻。如今隨著科技進步，除了能夠隨時隨地在手機上就輕易體驗對決的快感外還加入新的玩法，讓八三夭都躍躍欲試！

八三夭代言經典格鬥遊戲並演唱主題曲。「KKLIVE」提供

阿璞接著分享，他覺得「格鬥」與「搖滾」其實很像，都需要全力以赴去衝刺，因此在現今社會環境變化快速、看似失序之際，八三夭為遊戲《快打旋風：對決》主題曲寫下歌詞「不如熱血燃燒一回，還給現實一記重拳， 何時在顛顛倒倒的今天，用力的 K.O一切，不再只期待明天，顛倒這顛倒世界！」，打造出滿滿正能量。

貝斯手霸天提到他最喜歡的遊戲角色是「飛龍」，他每次出招攻擊時都會搭配「哇答」的叫聲，整場下來感覺聲音都快啞了；阿璞則對兩個主角「隆」與「肯」情有獨鍾，尤其是「肯」的火焰看起來雖然「中二」，但是在格鬥遊戲裡反倒顯得特別帥；阿電與劉逼則在遊戲中取了的充滿創意的趣味名稱，準備潛入玩家公會要與粉絲共襄盛舉，五位團員都期待與玩家們在線上相遇，一起「Rock世界、K.O.一切」。

八三夭受疫情影響，不得不調整原定計劃，推遲了新專輯發行時間，也將每年暑假舉行的夭怪嘉年華與生日趴改為線上形式，但他們仍努力以各種方式鼓舞歌迷，從年初到年末用滿滿的作品陪伴大家。細數今年的成果，八三夭除了推出4首單曲〈我不需要每一個人都愛我 – A Rock Can Be A Star〉、〈規則就是用來打破的〉、〈最好的結局10th anni.〉、〈抱一抱一下〉，更接下壽險、便利商店「溫暖生活節」、啤酒以及遊戲等代言，仍舊是豐收的一年。

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