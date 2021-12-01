老支聯盟最強的球隊勇士與太陽正面交鋒，結果戴文布克受傷退場，勇士沒能把握住機會，當家球星柯瑞全場21投中4，僅攻下12分，最終96比104敗下陣來，7連勝止步，太陽強摘17連勝，追平隊史紀錄，雙方戰績同為18勝3敗，並列聯盟第一。

戴文布克打到第2節剩下6分21秒時快攻上籃後受傷，只能無奈提前退場，但太陽在第2節打出25比19攻勢，將首節落後4分的劣勢反超，半場打完取得2分領先。

易籃再戰，勇士手感奇差無比，長達7分鐘只投進3球，被太陽打出13比7攻勢，取得70比61領先局面。威金斯完成三分打，普爾與柯瑞先後飆進三分球，勇士追成78平手，麥基單臂扣籃，太陽80比78。

決勝節，克勞頓連得5分，保羅出手破網，沙梅特三分線外破網，終場前太陽102比92奠定勝利基礎。艾頓24分、11籃板，保羅15分、11助攻、6籃板、5抄截，克勞德14分、6籃板，卡麥隆強生14分，戴文布克受傷留下10分數據。

柯瑞手感不佳，場上正負值-17，普爾28分、5籃板、3助攻，歐托波特16分、6籃板，威金斯10分，全隊51個籃板比太陽多了16個，但22次失誤將勝利拱手讓人。

太陽開季前4場吞下3敗，10月31日開啟了連勝之旅，至今剛好1個月未嘗敗績，兩天後在主場迎戰活塞，有機會改寫隊史最長連勝紀錄，但4日作客舊金山來到勇士主場，又將是一場復仇大戰。