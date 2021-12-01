台灣高鐵（2633）聯名新商品大搶萌商機！公司宣布，可愛度爆表的「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 禮物列車」聯名期間限定店，自12月1日起至明年1/2(日)，在高鐵桃園站歡樂啟航。

期間限定的「禮物列車」即日起陸續開賣文具組、隨身組、野餐組及口罩組四款限量福袋，11日更特別推出「彩繪列車福袋」，還有12項週邊新品，「禮物列車」聯名期間限定店獨家首賣。

台灣高鐵強調，「彩繪列車福袋」內含700T彩繪列車模型單輛組，限量200組，每人限購1組，其餘四款福袋均限量500組。此外，購買福袋還可獲得聯名明信片一張。

此次獨家首賣的12項週邊新品，包括T恤、造型地墊、摺疊旅行袋、晴雨傘、六角鏡、擦手巾、寶特瓶長吊繩、皮革面紙套、噴霧空瓶、飲料提袋、長方及橢圓木托盤，每款都是實用生活小物；消費滿額可再獲得聯名行李貼或紀念票券，數量有限送完為止。

台灣高鐵表示，為了迎接年底年初的溫馨節慶，特別推出節慶版聯名瓶裝水，只在2021年12月到2022年2月期間限定發售。節慶版聯名瓶裝水即日起可在聯名期間限定店、高鐵站內7-ELEVEN、紀念商品自販機與列車推車購買，3款不同包裝。

另外，慶祝「禮物列車」聯名期間限定店開幕，12月11、15日下午3點，P助與粉紅兔兔將到聯名期間限定店現場與粉絲見面，活動當天於現場消費，就能領取號碼牌，與超萌的P助與粉紅兔兔合影。

台灣高鐵自2019年推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品以來，持續創造波段話題，各項聯名商品目前持續熱銷中。