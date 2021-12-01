台鐵207次太魯閣號列車，今天上午行駛在大里-福隆間，遭施工中突然掉落的鋼軌樁擊中車頭，導致車窗玻璃破裂，所幸無人受傷。交通部長王國材得知震怒，要求懲處並撤換工務處長及工務段長，追究相關人員的責任。對此，民眾黨立委邱臣遠表示，今年才發生工程車從邊坡滑落釀成重大死傷事故，事隔不到一年又發生物品墜入擊中列車，非常不應該，要求台鐵局長杜微徹查事故原因，並重新檢視邊坡安全防護，同時，交通部內部調查懲處應該要提高層級，並具體提出改善計畫。

台鐵近年來事故頻傳，今年4月2日一列太魯閣號行經花蓮清水隧道口，撞上一輛掉落軌道的工程車，造成49人死亡和247人輕重傷，前交通部長林佳龍因此下台，由王國材接任交通部長，行政院也多次宣示台鐵改革決心，事隔不到一年，台鐵又發生異物墜入軌道造成事故。

邱臣遠表示，這件事情很不應該又發生，當初就是異物滑落鐵軌，造成嚴重傷亡，當時要求建置邊坡系統，目前尚未完成的部分要加強建置，同時現場施工廠商、台鐵人員也要更注意安全防護，並落實廠商督導。

對於王國材要求懲處及撤換工務處長及工務段長，並追究相關人員責任，邱臣遠認為，台鐵是整個系統文化問題，不是換主管就能解決，台鐵改革力道要加強，包括邊坡工程管理跟車站人員配置等問題，大大小小意外不斷，必須徹底對運工機店等內部改革，並拉高懲處層級，究責到底。