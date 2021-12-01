中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，11月6日晚間抵台的第十三批59.4萬劑AZ疫苗，效期只到11月30日，在地方政府及醫療院所通力合作下，終於在到期日當天用罄，讓指揮中心非常感謝。

指揮中心表示，59.4萬劑AZ疫苗11月6日晚間到貨，經衛生福利部食品藥物管理署檢驗合格後封緘放行，於11月15日配送至各地方政府衛生局提供民眾接種，已於昨日用罄。指揮中心特別感謝地方政府及醫療院所通力合作，積極調度疫苗，提升國內疫苗涵蓋率。

指揮中心表示，截至本年12月1日止，我國COVID-19疫苗第一劑涵蓋率為77.93%，第二劑涵蓋率為56.80%，劑次人口比為134.74 (劑/每百人)。指揮中心再次感謝參與疫苗接種計畫之所有工作人員，包括醫護人員、衛生工作人員、協助運送之航空機組員、疫苗倉儲物流人員等，以及願意前往接種疫苗之每一位民眾。指揮中心將持續推動COVID-19疫苗接種計畫，提升國人疫苗涵蓋率，確保國內防疫安全。