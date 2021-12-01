民進黨籍立委高嘉瑜遭到男友施暴，引發朝野關注，不少政治人物都紛紛為她聲援。國民黨立委陳玉珍昨(11月30日)在臉書引述作家張愛玲的文字，「你可以卑微到塵埃里，但沒有人會愛塵埃里的你」，藉此勉勵自己、高委員及同樣在經歷情感波折中的朋友。

陳玉珍指出，同樣身為女性國會議員，同樣長期處於被媒體高度關注的位置，不免有些感觸，女性從政工作者，尤其單身的女性立委，即便我們希望選民把關注度多一點放在問政表現、選民服務上，但不可諱言的，社會大眾有時候對於私領域的生活、個人情感交友話題上，有著更濃厚的興趣，我們這樣的族群，至少就她本人而言，某些程度上算是「嫁」給了國家，「嫁」給了選區（金門）。但是，這是我的選擇，我願意，因為我覺得我的家鄉值得我這樣付出。

陳玉珍表示，曾經有「前」男友告訴她，「妳是一個太以自我為中心」的人？那時候心想「有嗎？」因為生活中根本也完全「沒有自己」啊， 每天早上醒來，想的是今天是什麼議程？有哪些和金門相關的議題可以提出在委員會討論；社會發生什麼事件？值得我們向政府提出針砭建議改進，中午，吃著便當，參加程序委員會…各式各樣的會議，腦力激盪著，下午則有選民陳情案件、預算協商會議、法案協商會議等等會議，回了家，還要閱讀相關的法案與資料，然後慢慢的，一個一個的回覆line、臉書訊息，至於「休假」則是從來沒在行程表上出現過的字眼。

陳玉珍說，這樣的完全「沒有自我」的生活，怎麼還會被認為是「以自我為中心」呢？後來慢慢領悟，原來在生命中，工作和生活已經融為一體，每一刻幾乎都是為了民代工作而存在，一切為「公」，永遠先公後私，沒有了「我」，所以也就沒有了「我們」，因為工作等於自己，自己等於工作，終於明白，為什麼曾經的「他」會這麼說，「你是一個以自我為中心的人」。

最後，陳玉珍也說，曾經我們對自己各方各面的要求都如此的高，不管是求學、不管是工作，各方各面心中總還是有那樣的標準、那樣的要求，為什麼在愛情面對，就讓自己變得卑微？就要讓自己受傷害？她更引述張愛玲文字，「因為我愛你，所以我選擇不在意。因為我懂得，所以我慈悲。遇見你，我的心很低很低，低到塵埃里去，但我的心是歡喜的，我願意在塵埃中開出一朵花來。可是我一再的退卻，換得的卻是你不斷的傷害。落入凡塵的我，原來你並不喜歡。你可以卑微到塵埃里，但沒有人會愛塵埃里的你」。她盼給自己、高委員及同樣在經歷情感波折中的朋友們一同勉勵。

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