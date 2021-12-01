美股周二重挫，但台股早盤在聯電(2303)、聯發科(2454)領軍，尾盤台積電(2330)收高上600元關卡；電金傳齊力，促成台股震盪上攻，收盤大漲158.23點至17585.99點，並攻上月線關卡，成交金額近2937億元。

Omicron新冠變種病毒衝擊周二美股，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）承認通膨非暫時性，考慮動用所有工具壓抑通膨漲勢，並將考慮加速縮減購債速度，偏鷹訊號造成美股四大指數全數下挫，跌幅介於1.55%至1.98%。台積電ADR下跌1.79%。

雖美股周二重挫，但台北股市今日開小高後震盪，力守17400點；聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)早盤均強勢上漲撐盤，與亞股同步並未受到美股重挫影響。

周二，美股掛牌的台積電ADR下跌1.79%，聯電ADR逆勢上漲1.75%；聯電與聯發科今早持續成為台股穩盤要角。台積電(2330)早盤也在平盤附近整理，並未跌破本波低點，提振多頭信心。

聯電股價愈走愈高，台積電也拉尾盤，台積電一度漲7元至6.3元，尾盤仍收高4元為600元，重新站回季線關卡。

今日除了電子股強拉尾盤，金融股也由富邦金(2881)領軍同步拉尾盤，加上中鋼(2002)以及台塑(1301)等原物料龍頭股穩揚，提振台股收上17500點之上。

回顧台股周二，早盤在美股納斯達克指數把上周五下殺黑K吞噬的激勵下，跳空開高，盤中台積電、聯發科、鴻海等重要權值股賣壓出籠，加上適逢MSCI季度調整生效，尾盤爆出千億巨量，終場小漲收17427.76點。

台股今早回測19400點有守，多頭再接再厲，集中市場連三紅，本周三個交易日逐日上揚，技術面重回多頭格局；今日成交值則降至2937億元，預料上攻17600點仍須補量。

觀察全球金融情勢，近期隨著Fed主席鮑爾續任，市場對於資金收緊、明年升息的預期已成共識，外資也已開始有調節動作，直到上周五新變種病毒Omicron現蹤成為盤勢壓回的導火線，法人預期年底前財報空窗期的作夢行情與作帳行情仍有機會，心態上保持警戒，留意外資籌碼及量價情況。