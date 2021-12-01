25歲知名性感辣模陳香菱，因甜美的外表與女星李毓芬有幾分相似，加上H級的兇猛好身材，讓她因此有了「兇版李毓芬」的稱號。而經常透過社群平台與粉絲們互動、分享生活的她，近日又曬出多段熱舞的影片，大秀火辣好身材，讓網友們忍不住大噴鼻血。

陳香菱近日趁著好天氣前往南投日月潭旅遊，不忘在IG上貼文表示「別人是性感…我是肉感」，並附上一段影片。影片中陳香菱穿著性感的比基尼，大跳南韓女歌手全昭彌（SOMI）近日推出的夯曲《DUMB DUMB》，豐滿的好身材與性感的水蛇腰，都讓網友看了臉紅心跳，她在影片最後還不忘對著影片扭動臀部，令網友看完後紛紛大喊「好跳一直跳」、「太性感了」、「不知道眼睛該看哪」、「腰好細」、「腰好細」、「這身材超完美的」、「我好愛你的腰」、「超級火辣」、「好震的舞」、「性感+肉感！愛了愛了」、「真人娜美」，吸引超過2.1萬人觀看。

事實上，陳香菱不久前也才剛曬出另一個只有7秒鐘的熱舞影片，同樣引起熱烈討論。影片中只見她穿著綠色綁帶小可愛與真理褲，對著鏡頭上下左右擺動臀部，大秀電臀魅力，她還在貼文中開玩笑表示「喜歡打喜歡，不喜歡打自己」，令網紅好友們也忍不住跳出來直呼「好會扭」、「凹嗚這個翹臀」，網友們則紛紛留言「姊姊你好辣」、「這麼會搖哪個男人不喜歡」、「很可以」、「好險不用打自己」、「這個太犯規」、「好厲害」、「超喜歡」、「怎麼可能不喜歡，愛死了」。