看好年末聚餐商機，乾杯集團旗下五大品牌推出節慶大餐，特別打造應景餐點，並延長營業時間，同時高樓景觀餐廳也加開跨年煙火場次，一口氣滿足燒肉控、火鍋控的用餐需求。目前乾杯集團旗下各品牌於聖誕節訂位已達7成滿，跨年場次也自即日起陸續開放訂位，力拼業績較去年同期成長2成。

乾杯集團旗下融合燒肉、和牛壽司、懷石三大料理，訴求「日本頂級和牛Fine Dining」新料理形態的「和牛47」，於12月24日至31日推出「冬璨套餐」，餐點內容包含和牛生牛肉四種盛合、本日嚴選三拼、日本和牛極選菲力牛排、季節限定炊飯等9道頂級佳餚，搭配超近距離觀賞101夜景與倒數煙火秀，價格5800元/人+ 10％，積極搶攻跨年倒數商機。

「和牛47」與台北101僅約100公尺距離，是位於跨年煙火第一排的絕佳地點，12月31日跨年場次（22:30-02:00），即日起開放訂位，以桌計價，最低32000元+10％服務費起，提供每位冬璨套餐、Gamet香檳無限暢飲及每桌香檳王一支，近距離感受煙火炸裂的震撼感。

「麻辣45」是全台唯一使用100％和牛油的麻辣鍋底，獨特的重慶九宮格吃法受到許多饕客喜愛。其中位於微風信義百貨45樓的「麻辣45台北本店」，擁有180度的觀景露臺，可清晰觀賞到台北101精彩煙火秀，是跨年詢問度極高的熱門餐廳。為迎接跨年夜，「麻辣45台北本店」以人均4500元起，除了提供頂級海陸美味大餐，還可到露臺觀賞台北101倒數煙火，CP值超高。

跨年當日，「麻辣45」台北本店加開跨年場次（22:30-01:30），並推出「跨年限定套餐」，即日起開放訂位，以桌計價，最低18000元起，集結豪華海陸，包含日本和牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬、波士頓龍蝦、鮑魚、干貝等多達25種食材，並贈送限定紅酒以及氣泡酒各一支。

很會炒High氣氛的「乾杯燒肉居酒屋」，於12月21日至1月2日推出「聖誕跨年派對套餐」，今年主打霸氣十足的和牛拼盤，其中以鋪滿6片鹽蔥燒的「聖誕樹」最為吸睛，另外還集結澳洲和牛3款牛五花、鹽昆布上等角切、台灣豬五花、奶油雞腿肉、草蝦、干貝等海陸食材，再搭配乾杯自家泡菜、沙拉等前菜一同享用，一口氣可以吃到近20種不同的頂級菜色，雙人套餐2280元、四人套餐4680元+10%服務費，CP值超高。

為了提供給消費者滿滿元氣，乾杯燒肉居酒屋今年也特別在聖誕跨年套餐中加入牛小腸、牛肚、摩茲鍋等和牛內臟料理，吃得到充滿膠原蛋白的濃郁口感，越嚼越香甜，因此又被稱之為乾杯的「和牛牛奶糖」，是許多饕客一試就愛上的美味料理。

此外，配合跨年倒數，乾杯許多分店加開下午時段與延長營業時間至半夜，其中ATT信義店、高雄五福店、乾杯BAR敦南店營業至凌晨2點。

主攻頂級客群的燒肉品牌「老乾杯」，瞄準頂級消費客群，於12月21日至1月2日推出以「銀冬の蔵」為主題概念，祭出「聖誕豪牛套餐」，售價2270元/人+10％服務費，最低2人起，為消費者打造寶藏般的頂級和牛珍膳，犒賞辛苦一年的自己，並迎接美好的2022年。針對跨年消費需求，老乾杯部分分店空班不停錶，其中台中市政店更於12月31日延長營業時間至凌晨1點半，全天候營業不停歇。

乾杯集團旗下和牛鍋物品牌「黑毛屋本家」，強調提供安心、健康的正宗日式鍋物與貼心桌邊服務，最適合與親朋好友一同在年底團聚享受，今年於12月21日至1月23日推出以「品味，優雅美好」為主題概念，祭出「日本A5和牛海陸套餐」，更將一整隻波士頓龍蝦入鍋，雙人套餐售價3980元。「日本A5和牛海陸套餐」同時擁有涮涮鍋與貝貝鍋兩種湯頭，主打「A5日本和牛」搭配「西班牙BELLOTA伊比利豬」的豪華雙享，並獻上一整隻的波士頓龍蝦，以及鮭魚、廣島牡蠣、日本干貝、文蛤、海瓜子等多樣頂級海陸食材，讓人彷彿徜徉於大海中悠然自在。同時套餐還附上料理長特製手工肉丸、季節野菜拼盤，豐盛澎派的食材令人饞涎欲滴，是一款極致享受的奢華火鍋。

最後的涮涮鍋逸品則有日本新潟縣產米、五榖米、拉麵、雜炊可供4選1；貝貝鍋則是日本新潟縣產米、五榖米、雜炊3選1，同時還有青森蘋果汁、黑毛屋甜點組合。超豪華的極錦盛典，不僅帶領消費者派對過節，更期盼在享受美食之餘，能與民眾一同迎接新年的到來。