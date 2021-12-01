智慧車聯網解決方案大廠安捷科今（1）日宣布，攜手TCCA台灣冷鏈協會參展「2021年臺灣國際農業冷鏈暨加值服務展」，發揮AIoT實力展出業界首創之「B-Fresh必鮮」冷鏈雲端管理系統，加乘智慧車聯網與物流管理經驗，正式跨足農、漁產運銷與餐飲冷鏈系統，助業者即時掌握農、漁產食材的儲藏溫度與保存狀態，有效提升配送、倉儲與零售管理效能。此外，結合亞太地區最佳冷鏈合作夥伴「TCCA台灣冷鏈協會」的專業資源，將攜手立足台灣、進軍東南亞，引領冷鏈管理進入雲端智慧新時代。

安捷科董事長魏廷晃表示：「農作物產地耗損率是農業外銷關鍵競爭力之一，面對東南亞國家農業冷鏈商機，台灣業者具備智慧冷鏈解決方案的堅強實力。安捷科本次攜手TCCA台灣冷鏈協會加乘彼此優勢，能有效發揮AIoT智能技術與協會豐碩的產業資源。期盼藉由2021農業冷鏈暨加值服務展作為國際交流平台，並與同期舉辦的臺灣國際漁業展相互拉抬，共同引領海內外業者透過『B-Fresh必鮮』冷鏈雲端管理系統，輕鬆實現智慧轉型，往農漁產零損耗目標邁進。」

「2021年臺灣國際農業冷鏈暨加值服務展」為「臺灣智慧農業週」展會主軸之一，將在12月2日至12月4日於台北南港展覽館二館舉行。安捷科此次展出業界首創整合AIoT智能科技的「B-Fresh必鮮」冷鏈雲端管理系統，整合過往應用於車載及無線通訊定位的軟硬體技術，使業者透過雲端管理平台設定農漁產食材的保存期限與儲存溫度範圍，並透過最新藍牙5.0長距離無線通訊技術，將即時資訊不間斷傳送至雲端。期間如遇設備失溫或食材保存期限到期，平台將會自動發出警報至指定移動裝置或電腦設備，幫助企業與商家降低食材耗損與管理成本，全方位透過智慧化系統，提升冷鏈管理效能。

不僅如此，安捷科也持續深耕車聯網與物流應用，擴大車隊管理服務，提供全方位車載通訊、GNSS定位技術解決方案；憑藉最小化網路頻寬、最小化設備資源與最佳可靠性等特點，幫助業者以快速便利的方式實踐高效率車隊管理。