鐵人三項界年度封關之戰「2021 DHL LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」將於12月4、5日假屏東東港大鵬灣盛大舉辦。今年賽事舉辦已經邁入第八年，優良的賽事口碑和大鵬灣怡人的風景，以及全台灣唯一全封閉國道三號 (南州—大鵬灣) 的賽事特點，吸引了超過1500名選手報名參加。

本屆賽事除了鐵人三項標準距離51.5公里組 (游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里) 的賽事之外，還有鐵人二項53公里的組 (路跑3公里、自行車40公里、路跑10公里)，以及50.3公里組(游泳300公尺、自行車40公里、跑步10公里)，以及LAVAKIDS小鐵人賽事，鼓勵大家勇敢挑戰自己，還希望讓更多大小朋友能一同參與鐵人三項這項運動。

此外，新設置TRYTRI半程標鐵賽事，抱持著推廣與傳承的信念，DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 與 LAVA 台灣鐵人公司攜手合作， 規劃25.75 公里 DVTT TRYTRI 賽制，希望提供給 14 至 16 歲的青少年選手有更多鐵人三項競技舞台，並集結協會鐵人成員的愛心與鼓勵，啟動『乘風破浪，夢想啟航』的《 dvtt young 未來之星 》公益計畫，以獎助學金，裝備提供，或贊助比賽名額等方式，為這些國高中青少年和年輕的基層運動員提供幫助與鼓勵，激勵孩子們追求夢想，懷抱勇氣。

本屆賽事將有16國超過1500名鐵人好手參賽，今年主辦單位邀請了許多實力堅強的選手，包括「鐵人一哥」謝昇諺、「2021台東普悠瑪鐵人三項賽」超鐵冠軍陳凱榮、「2021 IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽」季軍謝育宏、「2018 LAVA大鵬灣鐵人賽」男子冠軍錢亮學、「2019 LAVA大鵬灣鐵人賽」女子冠軍王千由，還有2018、2020兩屆「LAVA大鵬灣鐵人賽」女子冠軍黃于嫣，以及民視旅遊節目「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳也都齊聚大鵬灣，一起挑戰這場鐵人封關之戰。

由台灣師範大學姜義村教授帶領的「身心障礙接力組」今年也會重返大鵬灣，這是他們連續第三年參賽，希望透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式，分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽，鼓勵更多身心障礙者能參與運動，推廣「享受運動不分任何身分」之核心精神。

本賽事重點獎項「DHL自行車賽道破紀錄獎」，只要51.5公里標鐵個人組能在2小時30分內完賽，並打破2020年由張團畯創下的自行車賽道紀錄53分38秒，大會就送出破紀錄獎金新台幣6萬元( 若有兩位以上破紀錄，取最速者送出獎金 )，鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限！2017年紀錄保持人謝昇諺（紀錄57分17秒）、2019年紀錄保持人謝育宏（紀錄55分29秒），兩位前紀錄保持人今年也將再次參戰，力拼張團畯的賽道記錄，屆時賽況一定精采可期！而接力組部分特別增設了「賽道最速獎」，希望鼓勵「游泳」、「自行車」、「跑步」各單項傑出的運動選手，有一天也能朝著獨立完成鐵人三項賽事邁進！