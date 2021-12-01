苗栗縣首座兒童滑步車公園，1日揭牌啟用，吸引一批幼兒前來試玩。（謝明俊攝）

苗栗縣首座兒童滑步車公園，1日揭牌啟用。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興上任以來積極爭取國3高架橋空間活化使用。（謝明俊攝）

苗栗縣首座兒童滑步車公園，1日揭牌啟用。（謝明俊攝）

竹南鎮境內國道3號北段都是以高架化建置，橋下空間長達4公里多，閒置多年荒廢一片，竹南鎮公所為了活化利用，向中央爭取撥用及經費補助，第1階段完成兒童滑步車場工程，未來將陸續興建鄰里公園及集會場，讓當地里民有更好的休憩活動場地。

國道3號行經竹南鎮內路段多以高架化建置，尤其是鐵路以北路段都建有平面道路聯通，但因橋下空間始終未開放活化使用，過去長期都是荒蕪一片，甚至成為藏汙納垢的場所。

竹南鎮長方進興就任以來，一直積極規畫爭取公路總局將這全段的橋下空間撥交公所使用，在立委陳超明的全力協助下，去年間，公路總局終於同意撥用，鎮公所接著備妥開發計畫，向中央爭取經費，獲得中央補助700萬預算，先在和興路與仁愛路之間的橋下空間，首先建置苗栗縣首座「滑步車公園」，並於12月1日開放使用，將提供2至5歲學齡前兒童遊樂玩耍。

竹南鎮所並繼續在2022年編列經費，將繼續興建鄰里公園、多功能集會廣場及停車空間，並將提報計畫向教育部爭取經費建置各項體健設施，如溜冰場、籃球場、網球場等，讓這段長達4公里的橋下空間，能活化運用成為竹南鎮民重要的休憩場地。

竹南鎮長方進興表示，竹南鎮人口在今年8月底已正式超越苗栗市，成為苗栗縣內人口第2多的鄉鎮，隨著竹南科學園區廠商進駐及台積電的設廠，將吸引更多年輕就業人口移居竹南並定居於此，因此，親子政策的推動也更形重要，首先設置的滑步車公園，將提供父母帶小孩來此遊玩。

竹南鎮公所並外將持續已第3年編列幼兒園、國小學童教育補助金2千元，並向中央爭取興建圖書館1座，讓鎮內孩童有更好的閱讀及學習環境。