高雄林姓男子今年6月在大寮區連2天扮演遛鳥俠，雖然警方獲報時，林男已經逃離現場，但警方根據監視器畫面詢線逮捕林男，遭逮後，林男坦承全裸在馬路上行走，不過有人車靠近時，都有用雙手遮掩下體及胸部，認為不算全裸，但高雄地院仍依公然猥褻罪判林男拘役30天，得易科罰金。

判決指出，林男在今年6月21日晚間10點32分開車行經大寮區光明路二段時，在路邊停下車輛，並脫光身上所有衣物，全裸在車輛附近來回遊走約8分鐘才駕車離去，隨後林男又在22日凌晨1時許開車到華中路做出相同舉動。

林男全裸逛大街的行徑被民眾拍下並報案，警方到場時，林男已經不見蹤影，但警方根據監視器畫面以車追人，傳喚林男到案說明，林男向警方坦承犯行，不過否認遛鳥行徑是要供人觀賞，而且有人車經過時，他就會用雙手遮蔽自己的生殖器與胸部。

法官勘驗監視器畫面，發現林男裸體時間長達數分鐘，也沒全程用雙手或其他物品體遮蔽下體，加上裸露地點並不是在隱密、人煙稀少的場所，因此認定他有供人觀賞意圖，高雄地院認為，林男僅為滿足一己私慾，使得目擊路人無端受驚，造成他人日後心理陰影，考量他無前科紀錄，判拘役30天，得易科罰金。