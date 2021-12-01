台北上海論壇流程表。(製圖/陳友齡)

上海市長龔正。(取自中時新聞網)

雙城論壇小檔案。(製圖/陳友齡)

【LIVE直播】嚴冬裡吹來一絲暖風 台北、上海雙城論壇今登場

台北上海城市論壇今(1日)下午2時30分以視訊方式於北市晶華酒店登場，今年因疫情縮小規模，同時管制人數，僅邀與論壇議題相關的府外代表和相關局處人員為貴賓，自下午2時30分一路開到4時，共90分鐘，開幕後由市長柯文哲與上海市長龔正共同致詞。

龔正表示，很高興出席2021上海台北城市論壇，在雲端相聚，向各位朋友致上問候，雙城論壇是兩岸城市交流的響亮品牌，上海與台北輪流舉辦，形成長期交流機制，目前簽署36項備忘錄，各種多關心民生領域有積極成果，受到兩岸民眾歡迎和肯定，面對疫情，在雙方也延續一年一度的約定，舉辦圍棋賽等交流活動，也開心看到台商連續四年參加國際進口博覽會，有超過300家台企參加，當前上海持續深化全球，聚焦經濟、生活、致力數字化，全面增強城市軟實力，台北做為世界一線城市，有許多值得上海，也期待和台北分享經驗，並簽署動物園、國樂團及創新科技等3個領域交流合作，相信能凝聚更多共識，兩岸同胞都是一家人，我們將繼續秉持兩岸一家親理念，一如既往關心台胞、台企，為學習創業就業生活提供更多便利，也期待兩地努力，合譜新篇章。

柯文哲表示，因為受到疫情影響，雙城論壇首次採用視訊辦理，全球疫情仍在蔓延，實體交流活動仍有困難，台北上海努力克服困難，這是維持兩岸關係重要管道，累積交流和善意，也證明兩岸應該走的方向，今年以新經濟、新發展主題，另一主題是文化，再者是疫情之後兩城市的文化發展如何重新啟動，也有學習和互相借鏡地方。

柯文哲說，對兩岸關係立場一直都沒有改變，交流比斷流好，友善比仇恨好，我主張兩岸交流要基於五個互相，也就是互相認識、了解、尊重、合作、諒解，我處理兩岸態度就是務實，務實解決人民實際遭遇問題，我們會善待在台灣的陸配、陸生和陸企，也希望在大陸的台灣人被用善待，權利被保障，兩岸交流前提是雙方都願意聆聽對方聲音，以更開放態度溝通，互相包容促進融合共享繁榮，展望未來，台北上海將繼續為兩岸人民和平相處、兩岸關係和平發展而努力，呼籲大家共同促成兩岸有意義對話。

自2010年起舉行的雙城論壇 過去已在青年創業、醫療產業、智慧城市、文化、環保、 民生服務、公共住宅與都市更新等議題廣泛交流，也簽訂了36項合作備忘錄，並進行互訪交流，兩市互相觀摩學習。今年會中，兩市副市長將進行專題演講交流，首先由台北市副市長蔡炳坤談「故事在你身邊流動、台北無圍牆博物館」開場，會先談如何保存、整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，將城市打造成為博物館；上海副市長陳通以「建築可閱讀、城市有溫度」，討論城市建築如何透過盤整再現風華。

論壇最後，雙方將依照往例簽署MOU。據北市府規畫，今年雙城論壇將就動物園、國樂團及創新科技等3個領域交流合作，由兩方派所屬單位代表提筆簽字，並在柯文哲、龔正的見證下完成簽署。