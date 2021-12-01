陰莖切除患者靠先進醫療再振雄風

《太陽報》30日報導，英國國民保健署（NHS）外科醫生卡蘭（Karan Rajan）近日上傳一段影片；影片中解釋1名會陰出現嚴重感染的患者，在感染蔓延到生殖器並導致大鵰發黑、壞死與脫落後，如何靠著精密的外科手術將全新的「小兄弟」暫時移植到手臂上，最後再順利移接原位重振雄風。

報導指出，該患者於2014年因為會陰處發生嚴重感染而前來求診。當時，感染嚴重到已擴散至其生殖器，造成小弟弟發黑、壞死與脫落。為他看診的醫生當下決定為其接上全新的義肢，「但唯一的問題是必須暫時移植到左前臂一段時間」。

卡蘭解釋，外科醫師先從病患左臂取下一塊皮膚，並將皮膚捲成陰莖形狀的滾筒狀，隨後再從他大腿上取下一節靜脈，作為義肢的血管；然後在皮膚上打一個洞，形成新的尿道。為了讓新大鵰能順利勃起，醫師還在人工陰莖植入兩條由氣泵控制的填充管。

A new penis has been on his arm for 4 years... https://t.co/TZzHCn9bx8 — Benjamin J. Davies MD (@daviesbj) July 31, 2020

卡蘭指出，「陰莖暫時移植在手臂上自然生長，日後再重新連結回下體」。他解釋，這樁醫療案例非常罕見，一旦陰莖重回舊地，一樣能帶著女生飛入雲端；不過，需要「手動操縱」。

部分粉絲提問，裝在手上的陰莖要如何小便；卡蘭解釋，當它還在前臂時，是無法藉此小便，因此需要暫時安裝公共導流管。

當事人則表示，外科醫生為他安裝「威力加強版的小兄弟」，比他原始尺寸足足多了2英吋。「這當然很瘋狂，手上長一支陰莖，連我都不習慣。這就像科幻漫畫一樣，但這項手術讓我可以過正常生活，我終於能上廁所或跟伴侶進行親密關係」。