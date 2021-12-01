蔡頤榛（五熊）及老公HOLY上衛視中文台《一袋女王》大聊疫情前的瘋狂旅遊事蹟，她說為圓夢邀老公去綠島潛水共游，沒想到老公玩太開心，一巴掌正中她的臉，不只讓她痛到飆淚，還害她面鏡進水，當下的她只能忍住痛趕緊做面鏡排水，從那次之後她就不敢再靠近HOLY，兩人共游的夢想也因此破滅，還好最後海龜接手位置陪游，讓她直呼值得了。

五熊與HOLY去年5月認識，9月就閃婚，在曾國城眼中看到螃蟹會嚇死的五熊，但在她老公眼裡卻是「因為愛，所以可以冒險」的超敢玩女王。HOLY說2人在曖昧期時，有次一群朋友去爬陽明山，下山時他就跟大家提議要不要用走的走下山，結果只有她跟他從文化大學沿著仰德大道走到劍潭捷運站，走了8公里多，沿途聊天話題不斷，超戀愛傻瓜的行為，讓曾國城笑說：「我覺得任何在熱戀中的人，都可以到西方取經啊。」

在一起後，熱愛潛水的五熊想與老公去綠島潛水，規劃了5天4夜綠島行，經歷一波三折後終於到了綠島，五熊怕不會潛水的HOLY會有狀況還請潛水教練帶著他，沒想到太久沒潛水的五熊竟然潛不下水，本來想要跟HOLY在海裡共遊的夢想破滅，超挫折的她難過的在水面哭了好久，還好教練鼓勵她再試試好不容易終於成功。

下水後的五熊看到HOLY在水裡玩的超開心，2人潛到快14公尺深，還在海底十字架前拍了照，拍完照本來想跟HOLY一起共潛共游，結果HOLY一個用力打手游開，手正中她臉上，讓她不只嚇到，還痛到飆淚，瞬間整個面鏡進水，沒時間生氣的她，趕緊呼氣進行面鏡排水，恢復呼吸後再回到教練旁邊，從那次之後五熊就不敢再靠近HOLY，兩人共游的夢想也破滅了，雖然沒了老公共游，還好海龜適時出現陪游，讓深愛潛水的她立刻療癒，直呼值得了。《一袋女王》每周一至周五晚11點在衛視中文台播出。