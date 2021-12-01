室內配線選手陳仕勛榮獲金手獎接受教育部廖興國主任秘書頒獎。（東勢高工提供／王文吉台中傳真）

東勢高工學生參加110學年度工科技藝競賽，榮獲4座金手獎與校長周文松合影。（東勢高工提供／王文吉台中傳真）

110學年度工業類學生技藝競賽共136校、1065位學生角逐176座個人金手獎及303位優勝名次。東勢高工19位選手在16職種比賽榮獲4座金手獎、8項優勝，成績亮眼。教育部主秘廖興國勉勵參賽的同學，比賽只是過程，重要的是賽後如何修正學習的方向，讓技能更加精進。

東勢高工三家設吳昇憲奪得「家具木工」金手獎第二名，資訊科、電機科、電子科選手也不遑多讓，三資訊劉忠原、三電子莊景承、三電乙陳仕勛也從眾多好手中脫穎而出，各自拿下「電腦軟體設計」、「工業電子」「室內配線」金手獎。

除了拿下4座金手獎，其他職種也獲得8項優勝。三家設陳宥任、三製圖馬宇呈、三資訊羅楷傑、三化甲林品昇、三資訊謝環光、三電乙廖俊翔、三汽甲潘松元、三機乙顏梓峻皆表現優異，分別榮獲家具木工、電腦輔助機械製圖、電腦修護、化驗、數位電子、工業電子、汽車修護、鉗工等職種優勝。

東勢高工實習處呂家清主任說，自己本身也是家具設計科的老師，對「家具木工」金手獎(總成績第二名)吳昇憲選手有相當的了解。選手除了具備堅強實力之外，最重要的是臨場表現，他今年10月參加全國技能競賽總決賽時因過度緊張，致表現失常鎩羽而歸的。

吳昇憲這次在工科技藝競賽決賽關鍵時刻，剛開始還是緊張到手抖個不停，他在心中不斷重複鍾盛賜老師「一定要保持平常心！」的叮嚀，於是心情漸漸安定，手也不抖了，終於拿到本次參賽隊伍最佳成績。

室內配線指導老師曾繁龍也表示，室內配線一向是東勢高工電機科的弱項，多年來甚少贏得金手獎。室內配線陳仕勛選手希望能給學弟妹好榜樣，練習時積極不懈，他告訴選手「積極正向的心態與精湛的技術一樣重要」、「只要全力以赴，不管結果如何，你都能在這個過程中有很大收穫！」深刻領受老師的訓誨與鼓勵，陳仕勛果然不負眾望拿下金手獎。