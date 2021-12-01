新冠肺炎疫情延燒近2年，不少民眾因疫情而無法回台。衛福部社保司今宣布，若民眾在2020年1月1日仍在保，但後來因出國2年被除籍，可申請自退保日接續納保。至於自2018年1月1日就出境，4年無法回台者，若在明年底前返台恢復戶籍，重新加保免等待半年。

根據現行健保規定，民眾若出國超過2年，經戶政機關將其戶籍遷出國外者，返國時需恢復戶籍登記，再次取得加保資格後，才能重新加保。若戶籍遷出國外2年內回國，自恢復戶籍之日起加保，但若戶籍遷出國外2年以後才回國，則須在恢復戶籍滿6個月之日起加保。

為因應新冠肺炎疫情，社保司商東福今公布「因COVID-19疫情影響無法返臺民眾之全民健保及國民年金權益因應措施」，針對2020年1月1日當日在保者（不包括疫情爆發前已出國退保者），因出國2年以上，遭戶政機關遷出戶籍，致喪失納保資格，可向健保署提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。

民眾在2020年1月1日仍在保，但後來因出國2年被除籍，可申請自退保日接續納保。（衛生福利部提供）

至於2018年1月1日起戶籍遷出國外，且全民健保退保者，於2020年1月1日至明年12月31日期間返國恢復戶籍時，得從寬自恢復戶籍之日參加全民健保，不受6個月等待期的限制。

國民年金部分，2020年1月1日當日在保者，因出國2年以上，遭戶政機關遷出戶籍，可向勞工保險局提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。（衛生福利部提供）

至於國民年金，商東福表示，2020年1月1日當日在保者（不處理疫情爆發前已出國退保者），因出國2年以上，遭戶政機關遷出戶籍，致喪失納保資格，可向勞工保險局提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。

商東福表示，老年、身心障礙、遺屬年金可向駐外館處申請相關文件郵寄勞保局，經審核通過後續領。而基本保證年金，2020年1月1日前，原按月領取老年基本保證年金或身心障礙基本保證年金者，於2020年1月1日至明年12月31日期間，如有因疫情未回國致遭遷出戶籍，或未能於近3年內每年在國內居住滿183天，可向勞工保險局申請從寬採計請領資格。