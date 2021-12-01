台中市第二選區立委補選白熱化，民進黨參選人林靜儀與國民黨顏寬恒隔空交火。國民黨立委江啟臣坦言，中二補選選戰需等到12月18日公投後才真正開打，目前只是暖場，在民進黨眼裡「只有鎮瀾宮還沒收回來」，斷言選戰將採總統規格。

江啟臣表示，民進黨現在還在政權保衛戰，所以中二立委補選還沒真正開始，目前還在暖場，真正開始需等到12月18日公投後，顏寬恒在參選之前就已被攻擊，而民進黨目前對中二選區只是「摸蜊仔兼洗褲」。

他說，公投後民進黨將無所不用其極，抹黑、扒糞從頭攻擊到尾，而顏寬恆自知這是一場硬戰，但很多事情要本於事實，對於過多的抹黑，顏也將採取法律方式處理反擊。

江啟臣指出，從選舉的角度來看，林靜儀因沒有地方服務經驗，所以會打空戰，而空戰又分兩種，第一是講述自己理念，如何改變中二選區，或批評顏寬恒哪邊沒做好等等；第二種是靠「抹黑」，講到連鎮瀾宮都扯進來，似乎是民進黨有系統的攻擊。

江啟臣認為，「陳柏惟感覺真的是被民進黨放棄」，否則照他們準備好的東西，為何不在罷免時就提出來，感覺是刻意要幫林靜儀，因在民進黨眼裡，「認為只有鎮瀾宮還沒收回來」，導致整個選戰打得像總統規格。

他認為，中二立委補選對民進黨的意義不只有這個選區，而是背後的媽祖廟系統等。目前西岸媽祖廟系統，有許多民進黨勢力，加上看看蔡英文對待林靜儀的方式，預估蔡英文最後也會親上火線來助選。